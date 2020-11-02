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Ученые придумали "молниеносный" тест на Covid-19 - как он работает

2 ноября 2020, 16:12

Для разработки нового и быстрого теста на коронавирус ученые использовали уже известные технологии.

коронавирус, тест
Ученые придумали "молниеносный" тест на Codid-19 / УНИАН

Британские ученые закончили изобретение экспресс-теста на китайский коронавирус COVID-19.

Об этом сообщается в статье, которая была опубликована на сайте BBC. Согласно данным журналистов, результаты тест показывает уже через несколько секунд после проведения ‒ практически молниеносно. Он за несколько секунд способен отличить коронавирус от других инфекций.

Для изобретения гораздо более быстрого метода диагностики COVID-19 британские ученые использовали уже известную технологию. Она ранее использовалась для определения рака легких и для быстрого дифференцирования бактериальной инфекции от вирусной.

Новый тест определяет специфические для коронавируса химические элементы, которые говорят о наличии инфекции в организме. К примеру, во время испытаний тесты отличили китайский коронавирус от других заболеваний – астмы или бактериальной пневмонии.

Исследователи считают, что их изобретение сможет помочь быстрее одержать победу над пандемией коронавируса. Ожидается, что новый тест поможет снизить заболеваемость коронавирусом и не создавать очередей при диагностике в аэропортах, плановых тестированиях в разных государственных структурах.

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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав не знает, сколько украинцев преодолели коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
  • В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
тест китайский коронавирус COVID-19
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