Ученые признали популярный деликатес разносчиком коронавируса

Коронавирус может переноситься на поверхности лосося / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020, который заразил уже более 28 миллионов людей во всем мире, может больше восьми дней "жить" на поверхности свежего охлажденного лосося. Причем его вирулентность зависит от той или иной температуры хранения рыбы.

К такому выводу пришли ученые из Китая. Результаты научной работы опубликованы на платформе biorxiv.org.

По словам исследователей, в случае попадания Covid-19 на поверхность лосося вирус остается заразным в течение двух дней при температуре 25˚С, при температуре 4˚С – по меньшей мере восемь дней.

Во время транспортировки, прежде чем попасть на рынок, в магазин или ресторан, лосось хранится при температуре именно 4˚С. При этом рыба высокого качества транспортируется по миру в течение нескольких дней.

"Импортированная и экспортированная рыба должна храниться при низкой температуре (0-4˚С). В таких условиях распространения коронавируса она может быть легко транспортирована из одной страны в другую в течение недели, становясь одним из источников международного перемещения Covid-19", – говорится в исследовании.

В отличие от овощей и фруктов рыба должна транспортироваться и храниться в условиях низких температур. Из-за этого вирус на поверхности лосося, который продается на рынках морепродуктов, может выживать в течение длительного времени.

Ученые говорят о необходимости составления строгого протокола по инспекции импорта и экспорта рыбы, прежде чем она будет допущена к продаже.

Как сообщал Главред, в июне в Пекине супермаркеты прекратили продажу лосося после обнаружения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов оптового рынка "Синьфади". Лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а также иностранных универмагов.