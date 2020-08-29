Ученые рассказали, как быстро отличить грипп от COVID-19

Ученые рассказали, как отличить грипп от коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 стал более агрессивным. По состоянию на 29 августа в мире умерли 838 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Так как осенью будет бушевать еще и грипп, врачи опасаются усложнения ситуации. Американские ученые разработали модель последовательности проявления симптомов, позволяющую отличить COVID-19 от гриппа и других коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает frontiersin.org.

По словам ученых, у пациентов с COVID-19 первоначальные симптомы схожи с симптомами других респираторных вирусных заболеваний, включая грипп: высокая температура, кашель, проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии заявляют, что порядок появления симптомов может значительно помочь пациентам и медицинским работникам быстрее отличить COVID-19 от других респираторных заболеваний.

В качестве рабочего инструмента учеными использовалась так называемая "цепь Маркова" – это распространенный способ математического моделирования случайных событий, используемый в самых различных областях.

В работе использованы данные историй болезни 55 тысяч человек, заболевших COVID-19 в Китае с 16 по 24 февраля 2020 года. Анализ этих данных, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения, был дополнен данными о 1100 дополнительных случаев, полученных Национальной комиссией здравоохранения Китая с 11 декабря 2019 по 29 января 2020 года. Выборку по коронавирусной инфекции сравнивали с набором из 2470 случаев заболевания гриппом в Северной Америке, Европе и Южном полушарии с 1994 по 1998 год.

Согласно анализу, в среднем организм реагирует на заражение COVID-19 повышением температуры, затем появляется кашель, затем боли в мышцах, после этого начинается тошнота и/или рвота, и в финале присоединяется диарея.

Грипп, согласно исследованиям, начинается с кашля, а температура повышается только на следующем этапе.

Отличие COVID-19 от двух других вышеупомянутых коронавирусных инфекций — в порядке появления желудочно-кишечных симптомов.

COVID-19, в отличие от них, движется сверху вниз: первым делом он атакует желудок, вызывая тошноту и рвоту, и лишь затем достигает кишечника, вызывая диарею.

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Об этом сообщает Le Figaro.

По словам врачей из Чикаго, открытие детских садов и школ выведет пандемию на новый виток.