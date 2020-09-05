Ученые рассказали о реальной пользе витамина D в борьбе с коронавирусом

Те люди, у кого наблюдался дефицит витамина D, почти в два раза чаще имели положительный результат теста на COVID-19.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 26 миллионов человек. При этом в последние несколько месяцев он начал распространяться более активно. Дефицит витамина D может увеличить риск коронавирусного заболевания – к такому выводу пришли американские ученые в результате нового исследования. Но есть и альтернативное мнение.
Об этом сообщает Fox News.
Исследователи из Медицинского университета Чикаго обнаружили, что те люди, у кого наблюдался дефицит витамина D (
"Относительный риск положительного результата теста на COVID-19 был в 1,77 раза выше для пациентов с вероятным дефицитом витамина D по сравнению с пациентами с вероятным достаточным статусом витамина D, разница, которая была статистически значимой", – заявили авторы в недавно опубликованных в JAMA Network Open материалах исследования.
В исследовании приняли участие 489 пациентов, у которых уровень витамина D измерялся в течение года перед тестированием на новый коронавирус. Было обнаружено, что пациенты с уровнями, отнесенными к категории дефицитных, с большей вероятностью будут иметь положительный результат теста на COVID-19.
"Вероятный дефицит витамина D был связан с повышенным риском COVID-19, это открытие предполагает, что могут потребоваться рандомизированные испытания, чтобы определить, влияет ли витамин D на риск COVID-19", - отметили исследователи.
Исследование показало, что витамин D может помочь уменьшить распространение вируса, учитывая его способность влиять на репликацию вирусных клеток и ускорять выведение вирусных клеток.
Однако ученые предупреждают, что бессимптомные люди могут передавать новый коронавирус и что "если витамин D уменьшает воспаление, он может увеличить бессимптомное носительство и уменьшить симптомы, включая кашель, что затрудняет прогнозирование его влияния на распространение вируса".
Альтернативное мнение
В то же время в июне эксперты в области общественного здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что нет убедительных доказательств в пользу того, что прием витамина D помогает для профилактики COVID-19. Согласно исследованию, проведенному университетом Anglia Ruskin University в Кембридже, в европейских странах, где наблюдается более низкий уровень витамина D, было зафиксировано большое количество жертв пандемии.
Кроме того, Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) сообщил, что на основе изучения результатов пяти исследований, доказательств в поддержку какой-либо пользы от витамина D в случае COVID-19 обнаружить не удалось.
К аналогичным выводам пришел и Научно-консультативный комитет по питанию (SACN), заявив, что имеющиеся данные не подтверждают рекомендацию о дополнительном использовании витамина D в целях профилактики острых инфекций дыхательных путей.
Коронавирус и витамины – что об этом известно:
- Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.
- Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, как оказалось, играет не последнюю роль в борьбе против COVID-19.