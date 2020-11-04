Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных

Общий риск остается для беременных небольшим / Фото pixaby

В условиях пандемии коронавируса беременные женщины подвергаются серьезной опасности. Согласно статистике, у них больше шансов умереть от COVID-19 или пострадать от более тяжелого течения коронавирусной болезни. Впрочем общий риск остается для беременных небольшим.

Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что беременные женщины имеют почти в три раза больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии и более чем в три раза больше шансов попасть на искусственную вентиляцию легких.

Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний, общий риск для беременных остается небольшим, поскольку они, как правило, моложе и здоровы. Из 19,6 тыс. обследованных беременных женщин 33 умерли, что составляет 0,2 процента смертности. Среди небеременных женщин смертность составила 0,1 процента.

"Некоторые люди думают, что, если вы молоды и здоровы, с вами все будет в порядке, и наступит пандемическая усталость. Но факт в моей практике, мы видели беременных женщин на аппаратах ИВЛ. Это влияет на мать, роды и ребенка", – сказал Дэвид Джаспан, заведующий отделением акушерства и гинекологии Einstein Healthcare Network в Филадельфии.

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