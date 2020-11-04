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Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных

4 ноября 2020, 02:22

Беременные женщины чаще умирают от коронавируса, утверждают ученые.

беременность
Общий риск остается для беременных небольшим / Фото pixaby

В условиях пандемии коронавируса беременные женщины подвергаются серьезной опасности. Согласно статистике, у них больше шансов умереть от COVID-19 или пострадать от более тяжелого течения коронавирусной болезни. Впрочем общий риск остается для беременных небольшим.

Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что беременные женщины имеют почти в три раза больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии и более чем в три раза больше шансов попасть на искусственную вентиляцию легких.

Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний, общий риск для беременных остается небольшим, поскольку они, как правило, моложе и здоровы. Из 19,6 тыс. обследованных беременных женщин 33 умерли, что составляет 0,2 процента смертности. Среди небеременных женщин смертность составила 0,1 процента.

"Некоторые люди думают, что, если вы молоды и здоровы, с вами все будет в порядке, и наступит пандемическая усталость. Но факт в моей практике, мы видели беременных женщин на аппаратах ИВЛ. Это влияет на мать, роды и ребенка", – сказал Дэвид Джаспан, заведующий отделением акушерства и гинекологии Einstein Healthcare Network в Филадельфии.

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Коронавирус и беременность - о чем сообщалось ранее:

  • Согласно результатам исследований итальянских экспертов, беременная с коронавирусом является угрозой и для своего плода.
  • По словам других вирусологов, для респираторных вирусов передача плоду является крайне редким событием. При этом если женщина заболела коронавирусом непосредственно перед родами и сохраняет выделение патогена, то есть шанс, что она может заразить ребенка – это может произойти в результате контакта с малышом сразу после рождения.
  • Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов заявил, что коронавирус COVID-19 представляет опасность для беременных, однако эпидемия не станет поводом для увеличения числа новорожденных с различными патологиями.
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