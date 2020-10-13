УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые растолковали, почему повторное заражение коронавирусом более тяжелое

13 октября 2020, 10:52

Ученые пришли к выводу, что во второй раз ход заболевания Covid-19 оказался более тяжелым.

Коронавирус, врач
Ученые заявили, что повторное заражение коронавирусом более тяжелое / Reuters

Коронавирус 2020 стал самым сложным испытанием человечества за последние сто лет. По состоянию на 13 октября в мире заразились коронавирусом 38 миллионов человек, жертвами Covid-19 стали более миллиона человек. Уже сейчас люди начинают болеть повторно. Но повторное заражение коронавирусом проявляется в более тяжелом виде. К таким выводам пришли ученые - они наблюдали случай 25-летнего американца, который повторно заразился COVID-19.

Об этом сообщает журнал The Lancet Infectious Diseases.

Ученые пришли к выводу, что во второй раз ход заболевания оказался более тяжелым — зараженного вторично мужчину пришлось госпитализировать с использованием искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Согласно отчету исследователей, 25-летний мужчина, проживающий в округе Уошу, штат Невада, дал положительный результат на коронавирус в середине апреля после выявления признаков легкой болезни. После выздоровления и двойного отрицательного результата теста он вновь начал испытывать аналогичные симптомы в конце мая.

Мужчина снова дал положительный результат на COVID-19, но на сей раз его болезнь прогрессировала до тяжелой степени, и ему потребовалась госпитализация вместе с кислородной терапией.

Согласно данным исследования, 25 марта у мужчины появились симптомы, в том числе боль в горле, кашель, головная боль, тошнота и диарея. При этом у пациента до заболевания в анамнезе не было известных иммунных нарушений или сопутствующих состояний.

На тестовом мероприятии, проведенном Округом здравоохранения округа Уошу 18 апреля, у молодого человека был подтвержден коронавирус. В период изоляции его симптомы исчезли, и в мае он даже получил два отрицательных теста.

Однако 28 мая он вновь начал испытывать все симптомы, которые у него были раньше, а также головокружение. Мужчина обратился в центр неотложной помощи, но после того, как рентген грудной клетки не дал результатов, его отправили домой.

Пять дней спустя больной посетил терапевта, который определил, что пациент страдает гипоксией, которая возникает, когда тканям не хватает кислорода для поддержания функций организма.

Молодому человеку рекомендовали обратиться в отделение неотложной помощи, где он снова дал положительный результат на COVID-19 - через 48 дней после его первого диагноза.

Этот приступ коронавируса был намного хуже, и во время госпитализации ему требовалась постоянная кислородная поддержка. Пациент сообщил о кашле, мышечных болях и одышке, а сканирование грудной клетки показало помутнение в его легких, указывающее на вирусную пневмонию.

По данным исследователей, этот пациент из штата Невада был инфицирован двумя разными видами нового вируса SARS-CoV-2.

Руководитель исследования, доктор Марк Пандори из Университета Невады, рассказывает, что пока нельзя точно сказать, насколько долго сохраняется иммунитет после первого инфицирования коронавирусом, но уже сейчас очевидно, что повторное заражение все равно возможно.

Кроме того, по словам Марка Пандори, повторное заражение человека может иногда подавлять иммунную систему, что приводит к более серьезным последствиям.

Исследовательская команда утверждает, что, хотя необходимы дальнейшие исследования, полученные результаты показывают, что заражение вирусом не гарантирует полного иммунитета.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.

исследования коронавирус коронавирус симптомы коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые растолковали, почему повторное заражение коронавирусом более тяжелое». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:10
В моде сапоги из 90-х: как в ботфортах не выглядеть старомодно - фото
11:00
Опухоль головного мозга: симптомы и нетипичные проявления
10:54
Disney проводит переориентацию в работе из-за коронавируса
10:52
Ученые растолковали, почему повторное заражение коронавирусом более тяжелое Видео
10:46
Пять главных отличий Covid-19 от гриппа: когда надо срочно вызывать врача Видео
10:46
Коронавирус в Украине перешагнул новую "красную линию"
10:32
Сатанист Лукашенко доказал, что прольет сколько угодно народной крови мнение
10:27
Ужесточение карантина в Украине: будет ли запрет на въезд и возвращение украинцев домой из-за границы
10:12
Зеленский анонсировал всенародный опрос в день выборов 25 октября Видео
10:00
Сухофрукты: эксперты рассказали о плюсах и минусах Видео
09:53
Коронавирус в Киеве 13 октября: прибавилось 400 больных Covid-19 за сутки
09:43
Пандемия коронавируса не утихает: Илон Маск заявил, что Швеция была права Видео
09:33
В Слуге народа предложили заморозить повышение минималки Видео
09:17
Повторное заражение Covid-19: в мире зафиксировали первую смерть от реинфекции Видео
09:00
Клюква: маленькая ягода, оберегающая от рака и инфекций Видео
08:58
Кровавая бойня в России: нижегородский стрелок найден мёртвым в лесу
08:54
В ВОЗ объяснили, почему отмена карантина не подарит иммунитет к Covid-19 Видео
08:48
Как Украину пытаются втянуть в конфликт в Нагорном Карабахе мнение
08:14
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
08:08
В США приостановили испытания вакцины от Covid-19: в чем причина Видео
08:07
В Раде объяснили насчет курса доллара по 32-33 грн/$ к концу года Видео
08:00
Уничтожает сердце: американские врачи назвали опасные продукты Видео
07:35
Жесткого локдауна не будет, но карантин усилят - Степанов Видео
07:15
"Легкие словно разрывает гранатой": врач рассказал, как коронавирус бьет наповал Видео
07:00
Минздрав предложит продлить карантин в Украине до конца 2020 года Видео
06:59
Украина никогда не вернет Крым и Донбасс тем путем, о котором мечтает мнение
06:30
"Пациентов уже нигде не берут": врач предупредил о катастрофе из-за Covid-19 Видео
05:36
Когда закончится пандемия коронавируса: Комаровский озвучил новый прогноз Видео
05:35
Война Турции против России: Арестович дал оценку конфликту в Нагорном Карабахе Видео
05:08
Что делать на Покров, чтоб выйти замуж и разбогатеть
04:39
Эксперт рассказал, чем отставка Шмыгаля грозит Зеленскому Видео
04:13
Стрижка асимметричный боб с эффектом омоложения снова в моде - фото Фото
03:40
"Ни стыда ни совести": украинская топ-модель вывалила огромную грудь на развратном фото
03:36
В Армении и Азербайджане сделали заявление по событиям в Нагорном Карабахе Видео
03:01
Медики нашли способ определения сложности лечения Covid-19
02:12
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
01:37
Врачи выяснили, чем опасна для организма потеря уровня витамина С
00:54
Миша Романова показала сексуальные формы на пикантных фото Фото
00:20
Провоцирует болезни на 10 лет раньше: врач предупредил о новой опасности Covid-19
12 октября, понедельник
23:58
Россия пожаловалась на ущемление прав русскоязычных в Украине
23:37
Партию Шария финансирует крупная украинская сеть АЗС Видео
23:28
Коронавирус в Украине немного ослабил хватку: за сутки 4420 новых зараженных Видео
23:09
Ветеран поджег себя на Майдане: дочь рассказала о состоянии
22:43
В Кабмине уточнили, отправят ли школьников на "дистанционку" после каникул
22:30
Эксперт объяснил, когда начнется и чем закончится майдан в США Видео
22:13
В Минобразования рассказали, закроют ли детские сады из-за Covid-19
22:12
21 век может стать последним для человечества – глава ООН
21:30
Ученые отыскали популярную специю, которая поможет в борьбе с Covid-19
21:13
Как мотивировать себя заниматься спортом: фитнес-гуру дали советы
21:10
В Харькове пояснили, вернется ли Кернес в город к выборам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять