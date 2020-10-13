Ученые растолковали, почему повторное заражение коронавирусом более тяжелое

Ученые заявили, что повторное заражение коронавирусом более тяжелое / Reuters

Коронавирус 2020 стал самым сложным испытанием человечества за последние сто лет. По состоянию на 13 октября в мире заразились коронавирусом 38 миллионов человек, жертвами Covid-19 стали более миллиона человек. Уже сейчас люди начинают болеть повторно. Но повторное заражение коронавирусом проявляется в более тяжелом виде. К таким выводам пришли ученые - они наблюдали случай 25-летнего американца, который повторно заразился COVID-19.

Об этом сообщает журнал The Lancet Infectious Diseases.

Ученые пришли к выводу, что во второй раз ход заболевания оказался более тяжелым — зараженного вторично мужчину пришлось госпитализировать с использованием искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Согласно отчету исследователей, 25-летний мужчина, проживающий в округе Уошу, штат Невада, дал положительный результат на коронавирус в середине апреля после выявления признаков легкой болезни. После выздоровления и двойного отрицательного результата теста он вновь начал испытывать аналогичные симптомы в конце мая.

Мужчина снова дал положительный результат на COVID-19, но на сей раз его болезнь прогрессировала до тяжелой степени, и ему потребовалась госпитализация вместе с кислородной терапией.

Согласно данным исследования, 25 марта у мужчины появились симптомы, в том числе боль в горле, кашель, головная боль, тошнота и диарея. При этом у пациента до заболевания в анамнезе не было известных иммунных нарушений или сопутствующих состояний.

На тестовом мероприятии, проведенном Округом здравоохранения округа Уошу 18 апреля, у молодого человека был подтвержден коронавирус. В период изоляции его симптомы исчезли, и в мае он даже получил два отрицательных теста.

Однако 28 мая он вновь начал испытывать все симптомы, которые у него были раньше, а также головокружение. Мужчина обратился в центр неотложной помощи, но после того, как рентген грудной клетки не дал результатов, его отправили домой.

Пять дней спустя больной посетил терапевта, который определил, что пациент страдает гипоксией, которая возникает, когда тканям не хватает кислорода для поддержания функций организма.

Молодому человеку рекомендовали обратиться в отделение неотложной помощи, где он снова дал положительный результат на COVID-19 - через 48 дней после его первого диагноза.

Этот приступ коронавируса был намного хуже, и во время госпитализации ему требовалась постоянная кислородная поддержка. Пациент сообщил о кашле, мышечных болях и одышке, а сканирование грудной клетки показало помутнение в его легких, указывающее на вирусную пневмонию.

По данным исследователей, этот пациент из штата Невада был инфицирован двумя разными видами нового вируса SARS-CoV-2.

Руководитель исследования, доктор Марк Пандори из Университета Невады, рассказывает, что пока нельзя точно сказать, насколько долго сохраняется иммунитет после первого инфицирования коронавирусом, но уже сейчас очевидно, что повторное заражение все равно возможно.

Кроме того, по словам Марка Пандори, повторное заражение человека может иногда подавлять иммунную систему, что приводит к более серьезным последствиям.

Исследовательская команда утверждает, что, хотя необходимы дальнейшие исследования, полученные результаты показывают, что заражение вирусом не гарантирует полного иммунитета.

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