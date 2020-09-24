Ученые сделали важное для борьбы с коронавирусом открытие

Коронавирус заразил почти 32 миллиона людей во всем мире/ Фото pixabay.com

Международная группа ученых США и Ирландии сделала открытие, которое поможет разработать новые способы борьбы с пандемией коронавируса.

В частности, ученые выяснили, что гликаны, которые связаны с коронавирусным S-белком, играют активную роль в проникновении вируса внутрь человеческих клеток. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Central Science.

Исследователи смоделировали молекулярную динамику S-белка, встроенного в вирусную мембрану. S-белок взаимодействует с рецептором АСЕ2, находящимся на поверхности человеческих клеток. Однако перед этим он изменяет свою форму, обнажая рецептор-связывающий домен. S-белок также покрыт гликанами — молекулами сахаров, защищающими компоненты вируса от иммунной системы хозяина.

Результаты компьютерного моделирования показали, что N-гликаны помогают стабилизировать конфигурацию с открытым рецептор-связывающим доменом, способствуя заражению. Согласно результатам эксперимента, модифицированные S-белки, у которых отсутствовали гликаны, хуже связывались с АСЕ2.

Также специалисты обнаружили участки белка, не покрытые гликанами, которые являются удобной мишенью для антител.

Коронавирус в мире - статистика 24 сентября

По состоянию на 24 сентября коронавирус во всем мире заразил 31 779 533 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +262 446человек.

Жертвами болезни стали 975 100 пациентов (+5 522 за сутки).

Коронавирус - статистика 24 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним: