Ученые составили топ-4 ранних симптома коронавируса / REUTERS

Британские и канадские исследователи обнаружили четыре новых ранних симптома, которые могут свидетельствовать о наличии китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает портал Express. Ученые отнесли к таким симптомам проблемы с желудком, конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость.

Каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком. В числе гастроэнтерологических симптомов медики выделяют потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль в желудке.

"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента коронавирус", ‒ сказал ученый, доктор из Университета Альберты (Канада) Митч Уилсон. Вместе с тем он призвал людей ни в коем случае не игнорировать данные проявления.

Еще один признак инфицирования COVID-19 ‒ конъюнктивит. Как заявляют в Американской академии офтальмологии, они встречаются редко ‒ примерно в 3% процентах случаев.

"Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, в которых находится жидкость", ‒ объяснили американские ученые.

Третий симптом коронавируса, по данным ученых, это спутанность сознания. Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что такое состояние может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий.

Четвертым симптомом COVID-19 ученые назвали утомляемость. По данным исследователей из Тринити колледжа в Дублине (Ирландия), она встречается примерно у каждого второго больного COVID-19 и может сохраняться до десяти недель.

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