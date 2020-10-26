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Ученые составили топ-5 признаков заболевания Covid-19

26 октября 2020, 11:02

В определенных случаях необходимо обращаться к врачу, даже не имея на руках положительного теса на заболевания китайским коронавирусом.

Covid-19
Covid-19 / УНИАН

Исследователи насчитали пять симптомов, которые могут с большей долей вероятности укажут на то, переболел ли человек китайским коронавирусом или нет.

Об этом сообщает портал Anews со ссылкой на исследование коллектива ученых из Оксфордского университета (Великобритания). Они утверждают ‒ если люди не делали тест на Covid-19, но наблюдают у себя несколько тревожных симптомов, необходимо срочно обратиться к врачам.

Временная утрата обоняния

Covid-19 поражает нервные окончания в периферийной и центральной нервной системе человека. Однако если не наблюдается насморка и пропали запахи со вкусом, то нужно идти проверяться на коронавирус.

Постоянная усталость

Человек просыпается утром усталым и разбитым. Потому, что в организме происходит процесс интоксикации Covid-19. Вялость не проходит весь день и постоянно хочется спать.

Конъюнктивит.

Жжение, зуд, покраснение и гной в уголках глаз могут быть признаками поражения слизистой оболочки при легкой форме коронавируса. Причем многие люди не обращают внимания на такие симптомы, считая их результатом простуды либо длительной работы за компьютером.

Сыпь на пальцах

Такой симптом наблюдается чаще у молодых людей и детей. На пальцах рук возникает сыпь при легкой форме Covid-19.

Подозрение на инсульт.

Коронавирус может поражать не только легкие, но и мозг. У пациентов с легкой формой Covid-19 врачи наблюдают симптомы, похожие на те, которые бывают во время прединсультного состояния - потеря сознания, головокружение, легкое онемение лица.

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Симптомы Covid-19 - что было ранее:

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