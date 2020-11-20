Ученые установили, когда человеку нужно бояться коронавируса больше всего

В борьбе с коронавирусом важную роль играет раннее выявление и изолирование коронавирусных больных.
Коронавирус в Украине заразил уже почти 600 тысяч человек, в том числе 14575 – только за последние сутки. И именно те, кто заразился недавно, несут наибольшую опасность для окружающих.
Как выяснили авторы исследования, что опубликовано в медицинском журнале The Lancet Microbe, в первые пять дней после появления симптомов COVID-19 человек наиболее заразен. Поэтому такую важную роль играет раннее выявление и изолирование коронавирусных больных.
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Таким образом, авторы исследования подтвердили необходимость 10-дневной самоизоляции тех, кто болен коронавирусом.
В исследовании не учитывались данные по бессимптомным больным, так как по ним мало информации. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что пятидневные временные рамки относятся и к ним.
Коронавирус в Украине: последние новости
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