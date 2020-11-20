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Ученые установили, когда человеку нужно бояться коронавируса больше всего

20 ноября 2020, 18:55

В борьбе с коронавирусом важную роль играет раннее выявление и изолирование коронавирусных больных.

Коронавирус 2020 - Появились новые данные, когда вирус опаснее всего
Коронавирус 2020 - Появились новые данные, когда вирус опаснее всего / Reuters

Коронавирус в Украине заразил уже почти 600 тысяч человек, в том числе 14575 – только за последние сутки. И именно те, кто заразился недавно, несут наибольшую опасность для окружающих.

Как выяснили авторы исследования, что опубликовано в медицинском журнале The Lancet Microbe, в первые пять дней после появления симптомов COVID-19 человек наиболее заразен. Поэтому такую важную роль играет раннее выявление и изолирование коронавирусных больных.

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Таким образом, авторы исследования подтвердили необходимость 10-дневной самоизоляции тех, кто болен коронавирусом.

В исследовании не учитывались данные по бессимптомным больным, так как по ним мало информации. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что пятидневные временные рамки относятся и к ним.

Коронавирус в Украине: последние новости

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