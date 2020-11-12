Ученые установили ранний коварный симптом коронавируса / Reuters

Ученые из Каталонии утверждают, что заболевание китайским коронавирусом COVID-19 начинается, когда человек испытывает состояние делирий.

Результаты из исследования были опубликованы на портале Research Gate. Исследователи задались вопросом исследования течения коронавируса и сосредоточили внимание на том, как он влияет на нервную систему. Ранее ученые уже определили, что у большого числа пациентов с COVID-19 наблюдаются неврологические симптомы ‒ начиная от головных болей, потери обоняния и вкуса и заканчивая проблемами с концентрацией, мышлением и нарушениями сознания.

Новое исследование показывает, что делирий, включая лихорадочное состояние, может быть ранним симптомом COVID-19.

Данные, которые привели исследователи из Каталонии, демонстрируют, что в трех медицинских центрах в Ухане, Китай, где лечились пациенты с COVID-19, у 36% госпитализированных пациентов были обнаружены изменения в сознании. В свою очередь, исследование, которые провели в Великобритании, показало ‒ у 31% людей с коронавирусом имели расстройства сознания, а люди с психическими заболеваниями пережили обострения.

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