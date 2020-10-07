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Ученые вычислили срок "жизни" коронавируса на человеческой коже

7 октября 2020, 05:18

Исследователи из Японии совершили новое открытие насчет молекул Covid-19.

коронавирус,Киев
Ученые вычислили срок "жизни" коронавируса на человеческой коже / УНИАН

Группа японских ученых-специалистов из Медицинского университета префектуры Киото установила, сколько времени китайский коронавирус Covid-19 остается на коже рук человека примерно девять часов.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По словам ученых, молекулы Covid-19 "живут"в четыре раза больше, чем молекулы вируса гриппа А. Исследователи надеются, что их открытие должно заставить людей тщательней и чаще мыть с мылом руки либо обрабатывать их антисептическим средством.

Японские ученые в своих лабораториях исследовали образцы человеческой кожи ‒ причем с соблюдением всех мер безопасности (для того, чтобы не заразить добровольцев). К примеру, клетки кожи были смешаны с образцами Covid-19 и вируса гриппа А (который аналогичным образом распространяется ‒ воздушно-капельным путем).

"Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 имеет заметно более высокую стабильность на коже человека. При смешивании со слизью из образцов верхних дыхательных путей коронавирус жил около 11 часов по сравнению с 1,69 часами для вируса гриппа", – заявили ученые.

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Китайский коронавирус - что было ранее:

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