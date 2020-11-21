Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус

На течение COVID-19 повлияли антитела, сформированные одной вакциной, узнали исследователи.
Американские и турецкие ученые провели исследование и выяснили, что у людей, которых в детстве привили от краснухи, кори и паротита вакциной MMRII, легче проходило лечение коронавируса COVID-19.
Исследователи узнали, что есть связь между антителами, которые сформировал препарат, и особенностями течения коронавируса, сообщает mBio – журнал Американского общества микробиологии.
В эксперименте приняли участие 80 человек, которые перенесли коронавирус.
Участников эксперимента разделили на две группы – у 50 человек была прививка MMRII и антитела, а 30 человек не были вакцинированы и не имели антител после болезней.
- Справка. Вакцину MMR II производит старейшая в мире фармацевтическая компания – Merck.
- Препарат содержит смесь ослабленных вирусов трех болезней – кори, паротита и краснухи.
Автор: Екатерина Присяжнюк