Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус

Благодаря вакцине от краснухи, кори и паротита у людей легче проходил COVID-19, выяснили ученые / zt-rada.gov.ua

Американские и турецкие ученые провели исследование и выяснили, что у людей, которых в детстве привили от краснухи, кори и паротита вакциной MMRII, легче проходило лечение коронавируса COVID-19.

Исследователи узнали, что есть связь между антителами, которые сформировал препарат, и особенностями течения коронавируса, сообщает mBio – журнал Американского общества микробиологии.

В эксперименте приняли участие 80 человек, которые перенесли коронавирус.

Участников эксперимента разделили на две группы – у 50 человек была прививка MMRII и антитела, а 30 человек не были вакцинированы и не имели антител после болезней.