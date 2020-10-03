Ученые выяснили, как быстро исчезают антитела к коронавирусу

В исследовании приняли участие люди, которые переболели Covid-19.
Антитела к коронавирусу 2020 далеко не вечные – они начинают исчезать из крови и организма выздоровевших носителей Covid-19 примерно через три месяца после заражения.
К такому выводу пришли канадские медики из Центра крови Гема-Квебек, сообщает Daily Mail.
"Сейчас проходит множество клинических испытаний по использованию плазмы крови переболевших для лечения коронавируса (...) Если вы переболели Covid-19 и хотите помочь, нужно сдать кровь как можно раньше", – рассказала один из авторов исследования Рене Базен.
Ученые исследовали образцы крови людей, которые переболели коронавирусом. Образцы крови собирались еженедельно у 15 добровольцев - 11 мужчин и 4 женщин. При этом исследователи отслеживали, как менялась концентрация антител в крови.
Выяснилось, что примерно на 88 день после заражения она начинала падать, за следующие три недели она уменьшилась примерно на половину, а через три-четыре месяца антитела к Covid-19 почти полностью исчезали из организма.
Базен подчеркнула, что этот факт нужно учитывать при оценке количества переболевших по тестам на антитела, а также при сборе крови для получения сыворотки с антителами.
Канадские ученые отметили также, что их выводы касаются только антител тех людей, которые переболели коронавирусом. После применения вакцины иммунный ответ организма вырабатывается иначе.
Пока что у специалистов нет оснований полагать, что иммунитет к Covid-19 после вакцинации исчезнет так же быстро, как и после перенесенной болезни.
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Напомним:
- Польща первой в мире начала производство препарата от коронавируса на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели от Covid-19.
- В Канаде также решили воспользоваться столетним способом лечения коронавируса. В частности, тяжелобольных Covid-19 предложили иммунизировать плазмой крови тех пациентов, которые уже выздоровели.
- Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от Covid-19.