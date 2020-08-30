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Ученые выяснили, как дети распространяют COVID-19

30 августа 2020, 02:10

Организм детей вырабатывал вирус на протяжении нескольких недель.

Коронаврус, дети
Дети и подростки могут быть одними из главных разносчиков коронавируса / pixabay.com

С приближением нового учебного года более острым становится вопрос безопасности детей в школе на фоне пандемии коронавируса. На данным момент известно, что дети реже заражаются COVID-19. При этом если ребенок все же подцепил инфекцию, его организм продолжает вырабатывать множество вирусных частиц на протяжении двух-трех недель, даже если видимых симптомов болезни у них нет.

К такому выводу пришли медики из Южной Кореи, исследование которых опубликовал научный журнал JAMA Pediatrics.

"Неочевидные случаи заражения детей могли стать причиной скрытой передачи коронавируса через контакты с окружающими. Нужно пересмотреть роль детей в распространении коронавируса, а также учесть этот факт при выработке мер по борьбе с пандемией", - пишут исследователи.

Проследив за изменениями в состоянии здоровья 91 ребенка, которые лечились от COVID-19 в феврале-марте 2020 года, корейские медики выяснили, что дети могут играть существенную роль в распространении вируса.

В южнокорейском городе Тэгу здравоохранительные службы начали массово тестировать всех людей, которые контактировали с носителями SARS-CoV-2, в том числе и детей. Был обнаружен 91 случай заражения коронавирусом среди школьников и подростков. При этом у большинства из них не было никаких симптомов болезни или проявлялись лишь легкие формы COVID-19.

По словам исследователей, организм детей вырабатывал вирус на протяжении нескольких недель. То есть они оставались потенциально опасными для окружающих, несмотря на то, что симптомы болезни постепенно исчезали или их не было изначально. В среднем в организме детей с симптомами COVID-19 вирус оставался на протяжении 18-19 дней, а среди бессимптомных носителей вируса – 14 дней.

Читайте такжеКоронавирус в школе: ученые заявили о серьезной проблемеУчитывая то, что примерно у половины зараженных детей симптомов заражения не было и их обнаружили лишь благодаря массовому тестированию, дети и подростки могут быть одними из главных разносчиков вируса. Как предполагают ученые, многие родственники их юных пациентов, которые заболели COVID-19 в феврале и марте, могли заразиться именно от своих детей, племянников и внуков.

Ученые призывают учесть новые данные при открытии школ и выработке эпидемиологических мер против распространения коронавируса.

Как сообщал Главред, ранее были озвучены новые правила для школ с 1 сентября. Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения в условиях карантина.

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