Ученые выяснили, как коронавирусу удается выживать на разных поверхностях

Коронавирус "живет" на разных поверхностях разное количество времени / Фото pixabay.com

Индийские ученые провели исследование и выяснили, как при чихании или кашле капли COVID-19 распространяют болезнь.

В результате компьютерного моделирования выяснилось, что частицы, содержащие коронавирус, попадают на поверхность, потом вода испаряется и превращается в микроскопическую пленку, похожую на блин. Об этом пишет Daily Mail.

В результате такого преобразования более 99,9% жидкости в капле исчезают в течение нескольких минут. При этом вирус выживает в защитной пленке из оставшейся жидкости. Крошечные частицы удерживают пленку толщиной всего в несколько нанометров, цепляясь за поверхность и замедляя процесс испарения. Она полностью исчезает только в зависимости от материала, на который попала.

По данным исследователей, на нержавеющей стали и меди COVID-19 живет 24 и 16 часов соответственно. На полипропилене он может оставаться больше 150 часов, на стекле – более 80 часов.

Исследователи рекомендуют регулярно чистить поверхности, чтобы убедиться, что на них нет коронавируса.

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Напомним: