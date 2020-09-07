Ученые выяснили, как питание влияет на смертность от коронавируса

Питание может влиять на иммунитет, от которого зависит восприимчивость к Covid-19 / УНИАН

Уровень смертности от коронавируса зависит от национальных особенностей питания. Такое предположение озвучили ученые международного коллектива под руководством Жана Буске из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта.

Исследователи проанализировали данные Университета Джонса Хопкинса и выяснили, что среди стран Европы наиболее низкий уровень летальности зафиксирован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии. Там это значение не превышает 4%, передают Известия.

При этом наиболее высокие показатели смертности (от 10%) в Бельгии, Франции, Италии и Великобритании.

Ученые предположили, что некоторые продукты, которые люди употребляют в этих странах, могут влиять на уровень летального исхода от Covid-19.

К примеру, сырая или квашеная капуста относится к продуктам с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2 (белок — "точка входа" SARS-CoV-2 в клетку). Капусту в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, а также в Корее и на Тайване.

В свою очередь, российский эксперт по профилактической и реабилитационной диетологии Юлия Чехонина отметила, что прямого влияния питания на течение Covid-19 быть не может, так как ни один, даже самый полезный пищевой продукт, не обладает противовирусной активностью. В то ж время питание может влиять на иммунитет, от которого зависит восприимчивость к инфекции.

Эксперты также отметили: для того, чтобы питание влияло на иммунную систему, нужно придерживаться определенного рациона в течение нескольких лет. В целом, диета, богатая витаминами и антиоксидантными веществами, способствует формированию адекватного иммунитета, поддержанию здорового веса и может быть фактором выздоровления, а также благоприятного течения и коронавирусной инфекции.

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Напомним: