Ученые выяснили, какие запахи перестает ощущать зараженный Covid-19

Потеря обоняния и вкуса наблюдается у почти 90% пациентов с Covid-19.
Потеря обоняния и вкуса – один из распространенных симптомов заражения коронавирусом. Индийские ученые провели исследование и выяснили, какие именно запахи перестает ощущать зараженный Covid-19 человек.
Исследователи отобрали пять доступных и распространенных запахов – это мята перечная, чеснок, кардамон, фенхель и кокосовое масло, пишет BGR.
Выяснилось, что участники исследования, которые не чувствовали запаха кокосового масла и мяты, с наибольшей вероятностью показали положительный тест на коронавирус.
В частности, почти 25% не чувствовали запаха мяты и почти 21% участников сообщили, что не ощущают запах кокосового масла.
К слову, согласно анализу New York Times, потеря обоняния и вкуса наблюдается у почти 90% пациентов с Covid-19.
Согласно исследованию Медицинского центра Университета Вандербильта, у около 25% больных потеря обоняния и вкуса – единственный симптом коронавируса.
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Напомним:
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