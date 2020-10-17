Ученые выяснили, какие запахи перестает ощущать зараженный Covid-19

У 25% больных потеря обоняния и вкуса – единственный симптом коронавируса / Фото pixabay.com

Потеря обоняния и вкуса – один из распространенных симптомов заражения коронавирусом. Индийские ученые провели исследование и выяснили, какие именно запахи перестает ощущать зараженный Covid-19 человек.

Исследователи отобрали пять доступных и распространенных запахов – это мята перечная, чеснок, кардамон, фенхель и кокосовое масло, пишет BGR.

Выяснилось, что участники исследования, которые не чувствовали запаха кокосового масла и мяты, с наибольшей вероятностью показали положительный тест на коронавирус.

В частности, почти 25% не чувствовали запаха мяты и почти 21% участников сообщили, что не ощущают запах кокосового масла.

К слову, согласно анализу New York Times, потеря обоняния и вкуса наблюдается у почти 90% пациентов с Covid-19.

Согласно исследованию Медицинского центра Университета Вандербильта, у около 25% больных потеря обоняния и вкуса – единственный симптом коронавируса.

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Напомним: