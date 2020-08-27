Ученые выяснили, каким людям сильнее остальных грозит смерть от Covid-19

Ученые выяснили, каким людям грозит смерть от Covid-19 / Reuters

Ученые из Университета Тулейн (штат Луизиана, США) установили категорию людей, которые чаще всего умирают от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на медицинский портал EurekAlert.

По словам ученых, метаболический синдром ‒ совокупность патологий организма (ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови). Согласно новой информации, жертвы такого синдрома при заражении Covid-19 попадают в группу максимального развития тяжелой формы инфекции и смерти.

"Пациенты с коронавирусной инфекцией, имеющие одновременно высокое кровяное давление, ожирение и диабет, чаще других умирали от вызванных COVID-19 осложнений", ‒ заявили исследователи.

Всего ученые проанализированы 287 случаев заболевания коронавирусом людей (со средним возрастом 61 год). 66% таких больных составили пациенты, которые страдают от метаболического синдрома. Было установлено, что больше половины из таких людей (56%) оказались, заболев, в отделении интенсивной терапии, 48% такой категории понадобилась искусственная вентиляция легких, а 26% ‒ умерли.

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Напомним, ранее в Польше ученые создали специальный калькулятор, при помощи которого можно будет подсчитать вероятную смертность от коронавируса.