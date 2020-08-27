Ученые выяснили, каким людям сильнее остальных грозит смерть от Covid-19

Исследователи закончили долгий проект насчет нюансов протекания коронавируса.
Ученые из Университета Тулейн (штат Луизиана, США) установили категорию людей, которые чаще всего умирают от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается на медицинский портал EurekAlert.
По словам ученых, метаболический синдром ‒ совокупность патологий организма (ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови). Согласно новой информации, жертвы такого синдрома при заражении Covid-19 попадают в группу максимального развития тяжелой формы инфекции и смерти.
"Пациенты с коронавирусной инфекцией, имеющие одновременно высокое кровяное давление, ожирение и диабет, чаще других умирали от вызванных COVID-19 осложнений", ‒ заявили исследователи.
Всего ученые проанализированы 287 случаев заболевания коронавирусом людей (со средним возрастом 61 год). 66% таких больных составили пациенты, которые страдают от метаболического синдрома. Было установлено, что больше половины из таких людей (56%) оказались, заболев, в отделении интенсивной терапии, 48% такой категории понадобилась искусственная вентиляция легких, а 26% ‒ умерли.
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Напомним, ранее в Польше ученые создали специальный калькулятор, при помощи которого можно будет подсчитать вероятную смертность от коронавируса.