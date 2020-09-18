Ученые выяснили, какой популярный продукт - рассадник коронавируса / УНИАН

Рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса Covid-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней (все зависит от температурного режима).

Об этом сообщается на специализированном портале Biorxiv.

К такому выводу после исследования пришли китайские ученые. Они утверждают, что при температуре +25 градусов по шкале Цельсия патоген на лососе остается заразным в течение двух дней. Но при температуре +4 патоген может быть опасным восемь дней. Неблагоприятный фактор заключается в том, что в рамках транспортировки рыбы на прилавки супермаркета, на рынок или же в ресторан чаще всего температура хранения составляет от 0 до 4 градусов.

Соответственно, утверждают ученые, экспортированный либо импортированный лосось может быть источником распространения китайского коронавируса Covid-19.

В отличие от разнообразных овощей, фруктов и ягод рыбу перевозят в условиях низких температурных режимов, что и дает возможность вирусу сохранять жизнеспособность до восьми дней.

Китайские исследователи порекомендовали медикам разработать специальный протокол, который направлен на устранение рисков инфицирования рыбы до того как она поступит в продажу.

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