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Ученые выяснили, какой популярный продукт - рассадник коронавируса

18 сентября 2020, 05:03

Китайские исследователи убеждены - очень популярный продукт, который легко встретить и в супермаркете, и на рынке, является рассадником Covid-19

Рыба, рынок
Ученые выяснили, какой популярный продукт - рассадник коронавируса / УНИАН

Рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса Covid-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней (все зависит от температурного режима).

Об этом сообщается на специализированном портале Biorxiv.

К такому выводу после исследования пришли китайские ученые. Они утверждают, что при температуре +25 градусов по шкале Цельсия патоген на лососе остается заразным в течение двух дней. Но при температуре +4 патоген может быть опасным восемь дней. Неблагоприятный фактор заключается в том, что в рамках транспортировки рыбы на прилавки супермаркета, на рынок или же в ресторан чаще всего температура хранения составляет от 0 до 4 градусов.

Соответственно, утверждают ученые, экспортированный либо импортированный лосось может быть источником распространения китайского коронавируса Covid-19.

В отличие от разнообразных овощей, фруктов и ягод рыбу перевозят в условиях низких температурных режимов, что и дает возможность вирусу сохранять жизнеспособность до восьми дней.

Китайские исследователи порекомендовали медикам разработать специальный протокол, который направлен на устранение рисков инфицирования рыбы до того как она поступит в продажу.

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Коронавирус продукты - ранее сообщалось:

  • Индийские врачи дали советы по поводу того, как нужно изменить рацион, чтобы укрепить иммунную систему и, соответственно, снизить риски инфицирования Covid-19.
  • До того микробиолог и эксперт по пищевой безопасности Дональд Шаффнер объяснил, насколько рационально в условиях пандемии мыть с мылом овощи, фрукты и другие продукты, купленные в магазине.

рыба продукт китайский коронавирус Covid-19
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