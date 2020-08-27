Ученые выяснили, кого чаще всего убивал коронавирус

В зоне риска - люди с высоким кровяным давлением, ожирением и диабетом / Reuters

Китайский коронавирус по состоянию на утро 27 августа убил почти 826 тысяч человек во всем мире. Ученые университета Тулейн в США выяснили, кто чаще всего становился жертвой болезни.

В ходе исследования были проанализированы случаи госпитализации 287 пациентов с COVID-19 с 30 марта по 5 апреля, сообщает EurekAlert!.

Средний возраст больных составлял 61 год. Наиболее распространенными состояниями были:

гипертония;

ожирение;

диабет;

низкий уровень липопротеинов высокой плотности.

Всех больных разделили на две группы: с диагнозом метаболический синдром (66% всех случаев) и без него.

Выяснилось, что 56% пациентов с метаболическим синдромом попали в отделение интенсивной терапии, 48% нуждались в искусственной вентиляции легких, у 37% развился острый респираторный дистресс-синдром, а 26% скончались. Во второй группе эти показатели составили 24, 18, 11 и 10 процентов соответственно.

Справка. Метаболический синдром – это совокупность по крайней мере трех из пяти состояний: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, высокого уровня триглицеридов и низкого уровня "хорошего" холестерина, связанного с липопротеинами высокой плотности.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на утро четверга, 27 августа, в мире зарегистрированы 24 099 954 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 210 804 новых зараженных.

При этом 825 696 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки жертвами болезни стали 6 282 человека.

Коронавирус 27 августа - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

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Как сообщал Главред, 25 августа вирусологи в Бельгии и Нидерландах зафиксировали по одному случаю повторного заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее Гонконге нашли пациента, который заразился коронавирусом во второй раз – им стал 33-летний местный житель. Это первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19. Заболевание у мужчины обнаружили спустя 4,5 месяца после первого случая заражения.