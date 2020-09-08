Ученые выяснили, почему коронавирус стал меньше убивать

В условиях социального дистанцирования зараженный передает только следы Covid-19 другому человеку.
Коронавирус 2020 продолжает атаковать мир, однако несмотря на сотни тысяч новых заражений каждый день, число жертв болезни несколько уменьшилось.
Ученые предположили, что это связано с тем, что коронавирус распространяется в меньших дозах, что снижает число жертв болезни и количество госпитализаций, пишет Daily Mail.
Уменьшению инфекционной дозы коронавируса способствует социальное дистанцирование – зараженный передает только следы Covid-19 другому человеку. В связи с этим симптомы коронавируса могут быть не такими серьезными.
Вирусолог из Лондонского университета Святого Георгия Элизабетт Гроппелли, заявила, что при воздействии меньшего количества вируса, заражается меньшее количество клеток в организме.
"Поэтому у вашей иммунной системы есть время, чтобы дать ответ. Если вы заразите сразу много клеток, вы уже начинаете с обратного пути", – сказала медик.
При этом ученые отметили, что Covid-19 еще недостаточно изучен, чтобы определить, является ли он дозозависимым. В то же время другие вирусы, включая SARS и MERS – коронавирусы, вызвавшие две предыдущие пандемические вспышки – следуют этой схеме.
Профессор Венди Барклай, заведующая кафедрой инфекционных болезней Имперского колледжа Лондона, сравнила инфекцию и иммунную систему человека с армиями по разную сторону битвы.
"Армии нашей иммунной системы трудно бороться с очень большой вирусной армией. Таким образом, если вы будете стоять подальше от кого-то, когда он дышит или кашляет, скорее всего, вы получите меньшее количество вирусных частиц и заразитесь более низкой дозой", – отметила Барклай.
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Напомним:
- По состоянию на понедельник, 7 сентября, коронавирус во всем мире заразил 27 103 845 человек. За сутки заразились 221 315 человек. Жертвами болезни стали 883 339 пациентов (+3 759 за сутки).
- Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом в мире. Лидером рейтинга, как и ранее, остаются США.
- Инфекционист Вадим Аристов дал прогноз, что в Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом будет бешеным. По его словам, в нашей стране за день будут регистрировать более 10 тысяч больных коронавирусом.
- Врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин назвал четыре основных правила, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии коронавируса, чтобы снизить риск заражения Covid-19.