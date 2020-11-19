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Ученые выяснили, почему курильщики тяжелее болеют COVID-19

19 ноября 2020, 06:02

Если представить дыхательные пути в виде высоких стен, защищающих замок, курение — это создание дыр в этих стенах.

коронавирус, курение
Курильщики чаще умирают от коронавируса / Фото Reuters

Среди курильщиков количество тяжелых случаев и смертей от COVID-19 выше, чем у некурящих. Причины этого до сих пор были не совсем ясны, но американские биологи изучили молекулярные механизмы и сделали некоторые выводы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Ученые при помощи клеточной модели воссоздали процессы, происходящие в дыхательных путях курильщиков, зараженных коронавирусом.

Чтобы создать эффект курения, исследователи обрабатывали сигаретным дымом культуры клеток так называемого интерфейса воздух-жидкость, которые точно повторяют поведение и функции клеток дыхательных путей человека.

Затем авторы исследования заразили как обработанные, так и контрольные, не подвергавшиеся воздействию сигаретного дыма, культуры живым вирусом SARS-CoV-2, и сравнили две группы.

В моделях, подвергшихся воздействию дыма, исследователи увидели в два-три раза больше инфицированных клеток. Они выяснили, что причина развития более серьезной инфекции у курильщиков связана, по крайней мере частично, с блокированием активности белков-мессенджеров иммунной системы, называемых интерферонами.

Интерфероны играют решающую роль в раннем иммунном ответе организма. Они заставляют инфицированные клетки производить белки для атаки на вирус, а неинфицированные — предупреждают о проникновении патогена, чтобы они подготовились. Известно, что сигаретный дым снижает реакцию дыхательных путей на интерферон.

"Если вы представите дыхательные пути в виде высоких стен, защищающих замок, курение — это создание дыр в этих стенах. Оно снижает естественную защиту, что позволяет вирусу проникнуть внутрь", — объясняют ученые.

Авторы надеются, что полученные ими результаты помогут разработать новые терапевтические стратегии, снижающие риск развития тяжелой формы COVID-19 у курильщиков.

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