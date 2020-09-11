Ученые выяснили, почему мужчины и пожилые люди чаще страдают от тяжелой формы Covid-19

У мужчин и пожилых людей нарушена защитная реакция организма.
Ученые из Вашингтонского университета выяснили, почему у мужчин и пожилых людей коронавирус 2020 протекает з более опасными симптомами, чем у других групп населения.
В исследовании приняли участие 430 больных Covid-19 и 54 человека с отрицательными результатами тестов на коронавирус, сообщает EurekAlert!.
Исследователи выделили и секвенировали вирусную РНК из мазков, а затем проанализировали иммунную реакцию участников исследования с учетом инфекционного статуса, вирусной нагрузки, возраста и пола.
Выяснилось, что иммунные реакции активируются только через три дня после начала инфекции, а состав и функция иммунных клеток колеблются в зависимости от вирусной нагрузки, что свидетельствует о нарушениях в защитной реакции у мужчин и пожилых людей.
Отмечается также, что с начала пандемии коронавируса у пожилых людей и мужчин наблюдался высокий уровень смертности, что может указывать на более слабые иммунные ответы, лежащие в основе плохих клинических исходов.
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Напомним:
- Британские ученые заявили, что мужчины высокого роста болеют коронавирусом в два раза чаще.
- Кроме того ученые выяснили, что в условиях пандемии коронавируса алопеция, с которой чаще всего сталкиваются мужчины, может стать причиной смерти от Covid-19.
- По данным некоторых исследований, у людей с ожирением риск развития тяжелой формы Covid-19 выше на 49 процентов.