Ученые выяснили пользу популярного масла при лечении Covid-19

Кокосовое масло поможет при лечении Covid-19 / Фото pixabay.com

Ученые Филиппинского совета выяснили, что кокосовое масло может помочь при лечении коронавирусной болезни.

Такие выводы исследователи сделали по результатам эксперимента, передает International Business Times.

Отмечается, что кокосовое масло первого отжима не только уничтожает вирус, но и активирует иммунную систему для борьбы с болезнью. В частности, средство помогает увеличивать выживаемость клеток организма.

У пациентов с легкой формой протекания болезни молекулы кокосового масла могут снизить уровень вируса в крови зараженного на 60-90%.

Эксперимент проводился при участии 56 пациентов в легкой формой коронавируса. Следующее исследование ученые планируют провести в одном из госпиталей Филиппин при участии тяжелобольных пациентов.

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Напомним: