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Ученые выяснили пользу популярного масла при лечении Covid-19

21 октября 2020, 00:19

Важно, чтобы кокосовое масло было первого отжима.

кокосовое масло
Кокосовое масло поможет при лечении Covid-19 / Фото pixabay.com

Ученые Филиппинского совета выяснили, что кокосовое масло может помочь при лечении коронавирусной болезни.

Такие выводы исследователи сделали по результатам эксперимента, передает International Business Times.

Отмечается, что кокосовое масло первого отжима не только уничтожает вирус, но и активирует иммунную систему для борьбы с болезнью. В частности, средство помогает увеличивать выживаемость клеток организма.

У пациентов с легкой формой протекания болезни молекулы кокосового масла могут снизить уровень вируса в крови зараженного на 60-90%.

Эксперимент проводился при участии 56 пациентов в легкой формой коронавируса. Следующее исследование ученые планируют провести в одном из госпиталей Филиппин при участии тяжелобольных пациентов.

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Напомним:

  • Индийские ученые провели исследование и выяснили, какие именно запахи перестает ощущать зараженный Covid-19 человек. В частности, 21% участников эксперимента сообщили, что не ощущают запах кокосового масла.
  • Терапевт и диетолог Юлия Поворознюк сообщила, что жиры делают клетки плотнее и мешают вирусу в них проникать. Полезные жиры содержатся, в частности, в жирной морской рыбе, в печени трески, в сливочном и кокосовом маслах, в сале.
  • Директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко назвал легкий способ лечения коронавируса.
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