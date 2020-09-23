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Ученые выяснили, сколько людей болеют коронавирусом бессимптомно

23 сентября 2020, 19:11

Примерно 20% участников исследования заразились коронавирусом, но у них не появилось никаких симптомов.

коронавирус
Ученые узнали, сколько людей болеют коронавирусом без симптомов / Reuters

Коронавирус 2020 в последнее время стал активно разлетаться по миру – по состоянию на 23 сентября зафиксировано 31 673 000 случаев заражения. При этом одни люди болеют тяжелой формой коронавируса, а другие вообще не испытывают никаких симптомов или болезнь протекает легко. Как удалось выяснить ученым, только каждый пятый человек, заразившийся коронавирусом, не имеет никаких симптомов. Эта цифра ниже, чем некоторые предыдущие оценки того, сколько людей болели коронавирусом бессимптомно.

Об этом сообщает издание Newsweek co ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine.

Ученые провели обзор 94 существующих исследований по коронавирусу, в которых подтверждено, что участники были инфицированы вирусом, и их симптомы отслеживались с течением времени.

Участник считался бессимптомным, если у него был положительный результат на коронавирус, но никогда не проявлялись симптомы.

"Примерно 20% участников заразились коронавирусом, но у них не появилось никаких симптомов. В подгруппе семи исследований было обнаружено, что 31% пациентов не имеет симптомов", - отметили исследователи.

Отмечается, что ранее некоторые ученые оценивали число бессимптомных зараженных от 20 до 45% от их общего числа.

Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:

  • Фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Новое исследование показало, что коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, делает этот вирус самым физически эластичным из известных.

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