Ученые выяснили, у кого больше риск подцепить "затяжной COVID-19"

Каждый 45-й пациент болеет коронавирусом не менее 12 недель.
Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что каждый 20-й пациент болеет коронавирусом не менее восьми недель, и назвали факторы риска для "затяжного COVID-19".
Исследование британских ученых еще не опубликовано, но ВВС написало о его ключевых выводах.
Прежде всего отмечается, что "затяжной COVID-19" может протекать по-разному. В частности, в статье описан случай 48-летней женщины, которая заразилась коронавирусом в марте и болеет до сих пор.
Сначала у пациентки был всего лишь кашель, а потом потребовался кислород. Впрочем, до госпитализации не дошло. Ее самочувствие то улучшается, то ухудшается. Бывает, что ей даже трудно разговаривать, выгуливая собаку. Появились проблемы со зрением и суставами, периодически пропадает обоняние и вкус.
Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали информацию из мобильного приложения для инфицированных COVID-19 и выяснили:
- каждый седьмой болеет минимум четыре недели;
- каждый 20-й болеет коронавирусом не менее восьми недель;
- каждый 45-й — не менее 12 недель.
Понять, что у пациента есть риск заполучить "затяжной COVID-19", можно по нескольким признакам:
- более пяти разных симптомов в первую неделю болезни (это один из ключевых показателей);
- возраст, особенно после 50 лет;
- женский пол;
- избыточный вес;
- астма и другие болезни легких.
Исследователи разработали компьютерный алгоритм, который с точностью 69% выявляет тех, у кого разовьется "затяжной COVID-19".
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