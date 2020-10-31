Ученые выяснили, у кого больше риск подцепить "затяжной COVID-19"

"Затяжной COVID-19" может протекать по-разному / Reuters

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что каждый 20-й пациент болеет коронавирусом не менее восьми недель, и назвали факторы риска для "затяжного COVID-19".

Исследование британских ученых еще не опубликовано, но ВВС написало о его ключевых выводах.

Прежде всего отмечается, что "затяжной COVID-19" может протекать по-разному. В частности, в статье описан случай 48-летней женщины, которая заразилась коронавирусом в марте и болеет до сих пор.

Сначала у пациентки был всего лишь кашель, а потом потребовался кислород. Впрочем, до госпитализации не дошло. Ее самочувствие то улучшается, то ухудшается. Бывает, что ей даже трудно разговаривать, выгуливая собаку. Появились проблемы со зрением и суставами, периодически пропадает обоняние и вкус.

Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали информацию из мобильного приложения для инфицированных COVID-19 и выяснили:

каждый седьмой болеет минимум четыре недели;

каждый 20-й болеет коронавирусом не менее восьми недель;

каждый 45-й — не менее 12 недель.

Понять, что у пациента есть риск заполучить "затяжной COVID-19", можно по нескольким признакам:

более пяти разных симптомов в первую неделю болезни (это один из ключевых показателей);

возраст, особенно после 50 лет;

женский пол;

избыточный вес;

астма и другие болезни легких.

Исследователи разработали компьютерный алгоритм, который с точностью 69% выявляет тех, у кого разовьется "затяжной COVID-19".

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Напомним: