Ученые выяснили, влияет ли возраст на шансы заразиться коронавирусом

Шансы заразиться Covid-19 у всех групп населения примерно одинаковы.
Ученые из Университета Хоккайдо провели исследование и выяснили, что возраст человека не влияет на его склонность к заражению коронавирусом 2020. Однако именно от возраста зависит тяжесть течения болезни.
В процессе исследования были проанализированы данные из Японии, Испании и Италии, пишет Sci Tech Daily.
Ученые создали модели восприимчивости к инфекции в зависимости от возраста, в рамках которых проверяли возможные сценарии заболеваний. В результате исследователи пришли к выводу, что дети, подростки, взрослые и пожилые люди при подобных условиях имеют идентичные шансы заразиться коронавирусом.
При этом у пожилых людей непропорционально чаще развиваются тяжелые симптомы болезни и наблюдается высокая смертность.
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Напомним:
- Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский заявил, что в условиях эпидемии коронавируса возраст не является группой риска сам по себе. По его словам, течение коронавируса зависит от иммунитета инфицированного человека.
- Детский инфекционист из Кривого Рога, врач высшей категории Светлана Куницына объяснила, почему дети реже болеют Covid-19.
- Кроме того Куницына назвала неожиданные симптомы коронавируса у детей.