Ученые выяснили, влияет ли возраст на шансы заразиться коронавирусом

Тяжесть течения болезни и смертность зависят от возраста / Фото pixabay.com

Ученые из Университета Хоккайдо провели исследование и выяснили, что возраст человека не влияет на его склонность к заражению коронавирусом 2020. Однако именно от возраста зависит тяжесть течения болезни.

В процессе исследования были проанализированы данные из Японии, Испании и Италии, пишет Sci Tech Daily.

Ученые создали модели восприимчивости к инфекции в зависимости от возраста, в рамках которых проверяли возможные сценарии заболеваний. В результате исследователи пришли к выводу, что дети, подростки, взрослые и пожилые люди при подобных условиях имеют идентичные шансы заразиться коронавирусом.

При этом у пожилых людей непропорционально чаще развиваются тяжелые симптомы болезни и наблюдается высокая смертность.

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Напомним: