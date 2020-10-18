Ученые выявили заболевание, которое помогает коронавирусу убивать

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что почечная недостаточность приводит к высокой смертности от Covid-19.
Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 40 миллионов человек, а жертвами Covid-19 за время пандемии стали 1,1 миллиона человек. Ученые выявили болезнь, которая вдвое увеличивает риск смерти от Covid-19. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании (Imperial College London), которые проанализировали влияние почечной недостаточности на пациентов с тяжелым течением COVID-19.
Об этом сказано в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона, опубликованном в журнале Anaesthesia.
В ходе исследования были проанализированы данные о состоянии 372 пациентов, зараженных коронавирусом, которые в тяжелом состоянии попали в реанимацию. Выяснилось, что 216 пациентов страдали от проблем почками. Это были как хронические проблемы, так и проблемы, вызванные коронавирусом.
Из этих 216 человек скончались 107 (около 50%).
Из оставшихся 156 пациентов, у которых проблемы с почками не наблюдались, умерли только 32 человека (21%).
При этом, пятой части выживших из первой группы потребовалась заместительная почечная терапия (диализ). Она понадобилась им и после выписки.
На основании этих данные ученые из Имперского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что почечная недостаточность приводит к высокой смертности от COVID-19. Кроме того, у многих тяжелых пациентов после выписки появляется необходимость постоянной поддержки почек после выписки.
Связь течения COVID-19 с проблемами почек может свидетельствовать о том, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только легкие. Либо же это серьезные побочные эффекты лекарств, применяемых при лечении.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.