Ученые выявили заболевание, которое помогает коронавирусу убивать

Ученые выявили заболевание, которое увеличивает риск смертни от коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 40 миллионов человек, а жертвами Covid-19 за время пандемии стали 1,1 миллиона человек. Ученые выявили болезнь, которая вдвое увеличивает риск смерти от Covid-19. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании (Imperial College London), которые проанализировали влияние почечной недостаточности на пациентов с тяжелым течением COVID-19.

Об этом сказано в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона, опубликованном в журнале Anaesthesia.

В ходе исследования были проанализированы данные о состоянии 372 пациентов, зараженных коронавирусом, которые в тяжелом состоянии попали в реанимацию. Выяснилось, что 216 пациентов страдали от проблем почками. Это были как хронические проблемы, так и проблемы, вызванные коронавирусом.

Из этих 216 человек скончались 107 (около 50%).

Из оставшихся 156 пациентов, у которых проблемы с почками не наблюдались, умерли только 32 человека (21%).

При этом, пятой части выживших из первой группы потребовалась заместительная почечная терапия (диализ). Она понадобилась им и после выписки.

На основании этих данные ученые из Имперского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что почечная недостаточность приводит к высокой смертности от COVID-19. Кроме того, у многих тяжелых пациентов после выписки появляется необходимость постоянной поддержки почек после выписки.

Связь течения COVID-19 с проблемами почек может свидетельствовать о том, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только легкие. Либо же это серьезные побочные эффекты лекарств, применяемых при лечении.

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