Ученые заметили неожиданное последствие Covid-19

Пациенты с Covid-19 жалуются на выпадение волос / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 серьезно поражает организм, причем последствия перенесенной болезни могут сказываться еще очень долго. Японские ученые выяснили еще одно неожиданное последствие Covid-19.

Исследование провели ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины, сообщил японский телеканал NHK.

Оказалось, что через несколько месяцев после заражения вирусом четверть пациентов, вылечившихся от заболевания, начинает жаловаться на выпадение волос.

Госпитализированные пациенты также жаловались на такие последствия коронавируса:

одышка (11% пациентов);

слабость (10 %);

нарушение обоняния (10 %);

Некоторые заболевшие после выздоровления жаловались на кашель и нарушение вкусовых ощущений.

По словам ученых, схожие симптомы были зафиксированы у тех, кто болел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге. Тем не менее исследователи допускают, что данные последствия заболевания могут быть связаны с психологическими переживаниями пациентов.

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Напомним: