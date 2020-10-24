Ученые заметили неожиданное последствие Covid-19

Схожие симптомы были зафиксированы у тех, кто болел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге.
Коронавирус 2020 серьезно поражает организм, причем последствия перенесенной болезни могут сказываться еще очень долго. Японские ученые выяснили еще одно неожиданное последствие Covid-19.
Исследование провели ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины, сообщил японский телеканал NHK.
Оказалось, что через несколько месяцев после заражения вирусом четверть пациентов, вылечившихся от заболевания, начинает жаловаться на выпадение волос.
Госпитализированные пациенты также жаловались на такие последствия коронавируса:
- одышка (11% пациентов);
- слабость (10 %);
- нарушение обоняния (10 %);
- Некоторые заболевшие после выздоровления жаловались на кашель и нарушение вкусовых ощущений.
По словам ученых, схожие симптомы были зафиксированы у тех, кто болел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге. Тем не менее исследователи допускают, что данные последствия заболевания могут быть связаны с психологическими переживаниями пациентов.
Читайте такжеОстаться полуинвалидом на всю жизнь: инфекционист предупредил о последствиях Covid-19
Напомним:
- Ученые выяснили, что в условиях пандемии коронавируса алопеция может стать причиной смерти от Covid-19. Исследователи назвали свое открытие "знак Габрина". Связано это с тем, что первый американский врач, умерший от коронавируса в США, доктор Фрэнк Габрин был лысым.
- Исследователи Королевского колледжа Лондона назвали необычные симптомы коронавируса, которые проявляются у взрослых.
- Ученые рассказали, как коронавирус атакует сердце, легкие и кровь.
- Новое исследование показало, что Covid-19 может поражать пальцы ног.
- Вирусолог рассказал, грозит ли из-за коронавируса шизофрения.