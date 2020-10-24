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Ученые заметили неожиданное последствие Covid-19

24 октября 2020, 00:19

Схожие симптомы были зафиксированы у тех, кто болел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге.

волосы, девушка
Пациенты с Covid-19 жалуются на выпадение волос / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 серьезно поражает организм, причем последствия перенесенной болезни могут сказываться еще очень долго. Японские ученые выяснили еще одно неожиданное последствие Covid-19.

Исследование провели ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины, сообщил японский телеканал NHK.

Оказалось, что через несколько месяцев после заражения вирусом четверть пациентов, вылечившихся от заболевания, начинает жаловаться на выпадение волос.

Госпитализированные пациенты также жаловались на такие последствия коронавируса:

  • одышка (11% пациентов);
  • слабость (10 %);
  • нарушение обоняния (10 %);
  • Некоторые заболевшие после выздоровления жаловались на кашель и нарушение вкусовых ощущений.

По словам ученых, схожие симптомы были зафиксированы у тех, кто болел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге. Тем не менее исследователи допускают, что данные последствия заболевания могут быть связаны с психологическими переживаниями пациентов.

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Напомним:

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