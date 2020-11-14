Ученые заявили о мутациях коронавируса с уменьшением летальности

Исследователи констатировали, что новый штамм является более заразным.
Коронавирус со временем мутировал и стал распространяться по миру гораздо быстрее, однако приобрел меньшую летальность среди пациентов.
Как сообщает MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Science, специалисты изучили новый штамм вируса, который появился в Европе и получил название D614G.
По словам автором исследования, новый коронавирус передается и размножается быстрее, чем оригинальный штамм китайского происхождения.
Ученые провели испытания на животных и установили, что новый штамм не утяжеляет течение заболевания и он более чувствителен к вакцинам и препаратам на основе антител. Исследователи считают, что штамм D614G увеличивает способность белка-шипа открывать клетки для проникновения вируса. Это также открывает путь к уязвимому ядру вируса и антителам вроде тех, которые содержатся в вакцинах, в настоящее время проходящих испытания, что позволит легче нейтрализовать его.
"Все вакцины, основанные на оригинальном китайском штамме, вызывают хороший иммунный ответ, защищающий от этого штамма", — отметил WebMD профессора эпидемиологии, микробиологии и иммунологии в Университете Северной Каролины Ральфа Барика.
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Коронавирус в мире
Согласно докладу экспертов Всемирного банка, мировая экономика столкнулась с самым серьезным спадом за последние 80 лет из-за пандемии коронавирусной инфекции. По причине эпидемии за чертой бедности оказались уже более 100 миллионов человек по всему миру. К концу 2021 года цифра может вырасти до 150 миллионов.
Экономист Уорвик Маккибин полагает, что из-за коронавируса мировая экономика к 2025 году может потерять до 35 триллионов долларов. Эпидемия продолжается, а массовая вакцинация, скорее всего, начнется только в середине 2021 года.
Многие европейские страны имеют возможность вводить тотальные карантинные ограничения для борьбы с COVID-19. В Украине Минздрав рекомендует жесткий карантин, однако экономические показатели государства не позволяют этого сделать.