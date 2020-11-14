Ученые заявили о мутациях коронавируса с уменьшением летальности

Коронавирус мутировал и стал менее летальным / Фото Reuters

Коронавирус со временем мутировал и стал распространяться по миру гораздо быстрее, однако приобрел меньшую летальность среди пациентов.

Как сообщает MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Science, специалисты изучили новый штамм вируса, который появился в Европе и получил название D614G.

По словам автором исследования, новый коронавирус передается и размножается быстрее, чем оригинальный штамм китайского происхождения.

Ученые провели испытания на животных и установили, что новый штамм не утяжеляет течение заболевания и он более чувствителен к вакцинам и препаратам на основе антител. Исследователи считают, что штамм D614G увеличивает способность белка-шипа открывать клетки для проникновения вируса. Это также открывает путь к уязвимому ядру вируса и антителам вроде тех, которые содержатся в вакцинах, в настоящее время проходящих испытания, что позволит легче нейтрализовать его.

"Все вакцины, основанные на оригинальном китайском штамме, вызывают хороший иммунный ответ, защищающий от этого штамма", — отметил WebMD профессора эпидемиологии, микробиологии и иммунологии в Университете Северной Каролины Ральфа Барика.

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