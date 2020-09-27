Ученый назвал главную "хитрость" коронавируса

Организм не сразу определяет коронавирус как инфекцию.
Американский вирусолог Шэйн Кротти назвал главную "хитрость" нового типа коронавируса Covid-19, который заразил почти 33 миллионов людей во всем мире.
"Хитрость" заключается в уклонении от первоначального врожденного ответа иммунной системы в течение значительного временного периода, сообщает Bloomberg.
По словам Кротти, этим и определяется замедленная реакция организма на вторгнувшуюся в него инфекцию.
"В частности, вирусу удается избежать раннего ответа интерферона I типа", - уточнил Кротти.
Напомним:
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Автор: Анна Багрий