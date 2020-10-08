Ученый объяснил, почему взбесился Covid-19 в Украине и мире

Коронавирус в Украине и в мире - почему так резко взлетела статистика / NIAID Integrated Research Facility

Коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки – и данный антирекорд не будет последним, так как контагиозность Covid-19 (то есть его способность передаваться от больных людей здоровым) во время пандемии только усилилась. Всё дело в мутации вируса.

"Если в марте коронавирус с такой мутацией составлял 30% в популяции Covid-19, то теперь – более 90%. Возможно, это привело к значительному количеству больных, что наблюдается сейчас в мире", – рассказал в интервью изданию Факты директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко.

Читайте также"Дождемся настоящей из ЕС": Зеленский отказался брать путинскую вакцину от Covid-19Но есть и позитивные новости: мутация коронавируса пока что не повлекла за собой увеличение летальных случаев и появление новых осложнений.

"Но также привела к изменениям в структуре белков, против которых направлены испытательные вакцины. Замечу, что мутации в коронавирусе происходят не очень часто – в нем есть механизмы, которые этот процесс сдерживают", – уточнил академик.

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