Ученый объяснил, почему взбесился Covid-19 в Украине и мире

Коронавирус мутирует – и это отражается на статистике, объяснил академик.
Коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки – и данный антирекорд не будет последним, так как контагиозность Covid-19 (то есть его способность передаваться от больных людей здоровым) во время пандемии только усилилась. Всё дело в мутации вируса.
"Если в марте коронавирус с такой мутацией составлял 30% в популяции Covid-19, то теперь – более 90%. Возможно, это привело к значительному количеству больных, что наблюдается сейчас в мире", – рассказал в интервью изданию Факты директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко.
Читайте также"Дождемся настоящей из ЕС": Зеленский отказался брать путинскую вакцину от Covid-19Но есть и позитивные новости: мутация коронавируса пока что не повлекла за собой увеличение летальных случаев и появление новых осложнений.
"Но также привела к изменениям в структуре белков, против которых направлены испытательные вакцины. Замечу, что мутации в коронавирусе происходят не очень часто – в нем есть механизмы, которые этот процесс сдерживают", – уточнил академик.
Коронавирус 2020: последние новости
- По состоянию на 8 октября, коронавирус в Украине заразил 244 734 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 397.
- Киев попадет в новую карантинную зону. Карантин в Киеве может стать жестким, предупредили в Госпродпотребслужбе.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. В первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.