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Ученый призвал закупить для Украины российскую вакцину от Covid-19

16 ноября 2020, 23:11

Экономист не сомневается, что инициативу должен проявить президент.

Вакцина
Зеленского призвали купить российскую вакцину от коронавируса / Пресс-служба Минздрава России

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко просит президента Владимира Зеленского приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции Спутник V.

"Сегодня страны мира договариваются о поставках и совместном производстве будущих вакцин. А многие из них уже заключили контракты с Российской Федерацией, которая уже имеет разработанную и лицензированную вакцину "Спутник V". На этом основании я считаю, что применение российской вакцины для лечения коронавируса является абсолютно верным и необходимым действием со стороны украинских властей", - написал он в Facebook.

Ученый допускает приобретение у Москвы технологии для самостоятельного производства. Он считает, что производство российской вакцины на фармацевтических предприятиях Украины не только спасет страну от последствий пандемии, но и поспособствует развитию фармакологической индустрии, появлению новых рабочих мест и повышению зарплат.

"Европейский Союз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей территории. Эту вакцину закупают такие страны, как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?" — написал Пешко.

Ученые рекомендует Зеленскому оатсвить в прошлом политические разногласия и покупать российскую вакцину.

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