Ученый разъяснил, какие болезни "дарит" повторное заражение коронавирусом

Ученый объяснил, почему повторное заражение коронавирусом опасное / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 40 миллионов человек, в то же время жертвами Covid-19 стали более 1,1 миллиона человек. При этом многие люди болеют повторно. Как заявил академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев заявил, что повторное заражение коронавирусом обычно протекает тяжелее первого. При этом вместо поражения легких у пациентов развиваются гепатиты, миокардиты и острые гастроэнтериты.

Об этом сообщает URA.RU.

"Повторные заболевания могут протекать тяжелее. Врачи говорят, что реже поражаются легкие, но развиваются гепатиты, то есть поражается печень, миокардиты и острые гастроэнтериты, то есть очень тяжелая диарея", — сказал эксперт.

По его словам, мировая статистика знает только о 23 случаях повторного заражения COVID-19.

Он также отметил, что в научном сообществе нет однозначного мнения о том, насколько долго в организме человека сохраняются антитела к коронавирусу.

По словам Пальцева, данные разнятся от полутора месяцев до двух лет, многие врачи говорят, что первые полтора месяца защита сохраняется на хорошем уровне и постепенно спадает к трем месяцам после выздоровления, заключил Пальцев.

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