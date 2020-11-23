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Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность

23 ноября 2020, 13:44

Более низкий процент эффективности оксфордской вакцины от коронавируса связан с методикой подсчета, препарат может превосходить другие.

Вакцина
Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность / Reuters

В понедельник, 23 ноября, исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%.

Более низкий процент эффективности оксфордской вакцины от коронавируса связан с методикой подсчета, препарат может превосходить другие, заявил ведущий разработчик препарата профессор Эндрю Поллард, сказано на сайте AstraZeneca.

"Очень важно понимать, что все проводят подсчеты. То, как ведутся подсчеты по заболеванию COVID, различается в зависимости от протоколов. Если вы считаете только госпитализации, то у нас была бы выше эффективность. Мы учитывали случаи с мягким течением заболевания, когда от болезни трудно защититься", - объяснил Поллард.

По словам Полларда, ученых больше удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина дозы, а затем полная доза вакцины. В этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.

"Мы думаем, так происходит, потому что с введением малой дозы иммунный ответ организма вырабатывается лучше. Мы изучим это подробнее. Мы начали работу над этим вопросом сегодня утром", - сказал Поллард.

Вакцина против коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Первая вакцина против Covid-19 была зарегистрирована в августе на территории России. Однако в конце октября 2020 у испытавших российскую вакцину нашли COVID-19. Несколько участников испытания вакцины Спутник V заразились коронавирусом повторно.
  • Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.

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