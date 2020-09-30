Угроза для либидо: ученые выяснили опасность Covid-19 для мужчин

Медики призвали всех мужчин, госпитализированных с Covid-19, проверять уровень тестостерона / Фото pixabay.com

Ученые выяснили новые опасные последствия, с которыми могут столкнуться мужчины после заболевания коронавирусом.

В частности, турецкие ииследователи из Университета Мерсина пришли к выводу, что Covid-19 может лишать мужчин тестостерона и делать их более подверженными серьезным заболеваниям, а также снижать их сексуальное влечение, передает Daily Mail.

В исследовании приняли участие 200 мужчин с диагнозом Covid-19. Более чем у половины из них (51%) развилось состояние гипогонадизма, при котором не вырабатывается достаточное количество тестостерона. В среднем уровень тестостерона снизился на 30% после заражения – до пограничного нездорового уровня.

По версии ученых, существует прямая корреляция между тяжелым заболеванием и более низким уровнем тестостерона. При этом среди мужчин, у которых отсутствовали симптомы коронавируса, две трети сообщили о пониженном половом влечении, что является контрольным признаком низкого уровня тестостерона.

Тестостерон играет ключевую роль в развитии половых органов и роста мышц, он также помогает регулировать иммунные реакции, включая борьбу с вирусными инфекциями. Таким образом, заболевание Covid-19 делает мужчин более уязвимыми к более тяжелым симптомам вируса, поскольку ухудшает иммунную систему.

Уролог, профессор Селахиттин Чаян признал, что исследование было ограниченным, потому что в него не вошла контрольная группа пациентов с другими заболеваниями для сравнения. Тем не менее медики призвали всех мужчин, госпитализированных с Covid-19, проверять уровень тестостерона.

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Напомним: