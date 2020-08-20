Угроза - не призрачная: в Киеве резко возросло количество зараженных коронавирусом

Коронавирус в Киеве заразил еще +227 человек / УНИАН

Число зараженных коронавирусом в Киеве продолжает увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у +227 человек. Трое больных умерли. В общем, коронавирус унес жизни 158 киевлян.

По состоянию на 20 августа в столице уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

За последние 24 часа заболели:

114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;

104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;

5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 лет до 10.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы попали 37 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Святошинском - 37, в Днепровском районе - 31 случай.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно, только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!", - предупредил Кличко.

t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Украине поставил два новых антирекорда - по числу смертей от COVID-19 и по числу новых зараженных. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов.

По состоянию на четверг, 20 августа, в Украине зафиксированы 98 537 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 19 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2134. Жертвами COVID-19 стали 2184 человека (+40 за сутки).