Угроза тотального локдауна: эксперты спрогнозировали, к чему готовиться украинцам

В Украине могут ужесточить карантин / УНИАН

Если карантин выходного дня не принесёт результатов, в Украине могут ввести новые карантинные ограничения.

Для минимизации социальных контактов вне семьи и работы, в Украине могут ограничить часы работы предприятий, пишет Фокус.

При этом по оценкам Киевской школы экономики, это приведёт к потере ещё 0,1 процентного пункта ВВП.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский не исключает ужесточения ограничений для кафе, баров и ресторанов, поскольку исследования доказывают значительное влияние этих заведений на распространение вируса.

Дополнительно ограничить работу или полностью закрыть рестораны и кафе могут в преддверии Нового года — поры вечеринок и корпоративов. То есть эта сфера за счёт роста праздничного спроса вряд ли компенсирует потери предыдущих карантинов, подчеркивается в материале.

Вместе с тем повторения тотального карантина по образцу весеннего до конца 2020 года в КШЭ не прогнозируют.

"Второй локдаун лишь частично повторит первый — учебные заведения не будут полностью закрываться, продолжит работу пассажирский транспорт, ограничения для торговли не станут столь значительными. Полностью закрыть могут только сферу развлечений", — говорит Юрий Шоломицкий, руководитель центра макроэкономического моделирования КШЭ.

Такой сценарий означает падение ВВП в 2020 году на дополнительные 0,3 процентных пункта.

Читайте такжеКарантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источникВ то же время украинская практика игнорирования карантинных правил, отсутствие полноценного тестирования и отслеживания контактов заражённых, подпольная работа заведений сведёт все усилия на нет, добавили авторы материала.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что карантин выходного дня, который Кабинет министров ввел в Украине на прошлой неделе, позволит через две-три недели пресечь постоянный рост новых случаев заболевания коронавирусом и выйти на плато, когда ежедневно фиксируется в пределах 12-15 тысяч новых случаев.

Карантин выходного дня в Украине: