Угроза тотального локдауна: эксперты спрогнозировали, к чему готовиться украинцам

Второй локдаун в Украине лишь частично повторит первый, считают эксперты.
Если карантин выходного дня не принесёт результатов, в Украине могут ввести новые карантинные ограничения.
Для минимизации социальных контактов вне семьи и работы, в Украине могут ограничить часы работы предприятий, пишет Фокус.
При этом по оценкам Киевской школы экономики, это приведёт к потере ещё 0,1 процентного пункта ВВП.
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский не исключает ужесточения ограничений для кафе, баров и ресторанов, поскольку исследования доказывают значительное влияние этих заведений на распространение вируса.
Дополнительно ограничить работу или полностью закрыть рестораны и кафе могут в преддверии Нового года — поры вечеринок и корпоративов. То есть эта сфера за счёт роста праздничного спроса вряд ли компенсирует потери предыдущих карантинов, подчеркивается в материале.
Вместе с тем повторения тотального карантина по образцу весеннего до конца 2020 года в КШЭ не прогнозируют.
"Второй локдаун лишь частично повторит первый — учебные заведения не будут полностью закрываться, продолжит работу пассажирский транспорт, ограничения для торговли не станут столь значительными. Полностью закрыть могут только сферу развлечений", — говорит Юрий Шоломицкий, руководитель центра макроэкономического моделирования КШЭ.
Такой сценарий означает падение ВВП в 2020 году на дополнительные 0,3 процентных пункта.
Читайте такжеКарантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источникВ то же время украинская практика игнорирования карантинных правил, отсутствие полноценного тестирования и отслеживания контактов заражённых, подпольная работа заведений сведёт все усилия на нет, добавили авторы материала.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что карантин выходного дня, который Кабинет министров ввел в Украине на прошлой неделе, позволит через две-три недели пресечь постоянный рост новых случаев заболевания коронавирусом и выйти на плато, когда ежедневно фиксируется в пределах 12-15 тысяч новых случаев.
Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.