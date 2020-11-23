Украина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19

В Украине планируют ввести жесткий карантин / УНИАН

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока заявил, что карантин выходного дня - это только полумера и правительство готовится к следующему шагу.

"К сожалению, количество пациентов с тяжелой и средней степенью тяжести коронавирусной болезнью увеличивается, поэтому я считаю карантин выходного дня принципиальной полумерой. Думаю, таким образом правительство готовит государство к полному закрытию заведений питания, спортивных учреждений, образовательных учреждений", — сказал медик в эфире телеканала Украина 24.

По словам Сороки, ожидается еще одна волна эпидемии в начале следующего года.

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"Увеличение числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, кислородной поддержке, говорит о том, что в ближайшее время может произойти такая ситуация, что система не сможет предоставлять качественную доступную помощь пациентам. Мы прогнозируем увеличение количества пациентов волнами. В январе-феврале также будет большое количество пациентов — надо быть к этому готовыми", — сказал он.

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