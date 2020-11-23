Украина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19

Медик рассказал, когда ожидать следующей волны COVID-19 в Украине.
Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока заявил, что карантин выходного дня - это только полумера и правительство готовится к следующему шагу.
"К сожалению, количество пациентов с тяжелой и средней степенью тяжести коронавирусной болезнью увеличивается, поэтому я считаю карантин выходного дня принципиальной полумерой. Думаю, таким образом правительство готовит государство к полному закрытию заведений питания, спортивных учреждений, образовательных учреждений", — сказал медик в эфире телеканала Украина 24.
По словам Сороки, ожидается еще одна волна эпидемии в начале следующего года.
Читайте такжеКарантин выходного дня не спасет: врач объяснила неизбежность тотального локдауна
"Увеличение числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, кислородной поддержке, говорит о том, что в ближайшее время может произойти такая ситуация, что система не сможет предоставлять качественную доступную помощь пациентам. Мы прогнозируем увеличение количества пациентов волнами. В январе-феврале также будет большое количество пациентов — надо быть к этому готовыми", — сказал он.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров 11 ноября принял решение ввести с 14 ноября карантин выходного дня. Инициатива предполагает запрет на работу кафе, ресторанам, торгово-развлекательным центрам и другим заведениям по субботам и воскресеньям. Действовать запрет будет как минимум 2 недели.
- Эксперты считают, что данные меры не помогут стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Поэтому страну уже через несколько недель может ожидать тотальный локдаун.
- У Зеленского заявили, что власти пока не готовы раскрыть планы об усилении карантина на Новый год и призвали дождаться результатов карантина выходного дня.
- В Сети уже опубликовали проект, на базе которого могут ввести новые карантинные ограничения на новогодние праздники.