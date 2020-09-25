Украина изменила правила въезда: какие страны попали в красную и зеленую зоны

В красной зоне оказались, США, Франция, Мальдивы и Черногория.
В пятницу, 25 сентября, Минздрав обновил список стран красной и зеленой эпидемиологической зон на фоне эпидемии Covid-19. По прибытию в Украину из стран красной зоны нужно проходить двухнедельную самоизоляцию или делать тест на коронавирус. После приезда из зеленой зоны выполнение данных требований не является обязательным.
Согласно опубликованному Министерством здравоохранения документу, в красной эпидемиологической зоне находятся США, Черногория, Израиль, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Аргентина, Испания, Франция, Бразилия, Молдова, Колумбия и ряд других государств.
В зеленой зоне – помимо Украины – Хорватия, Румыния, Индия, Армения, Китай, Германия, Турция, Албания и другие страны.
Основной список стран красной зоны
- Израиль
- Черногория
- Испания
- Чехия
- Панама
- Франция
- Бразилия
- Мальдивы
- Молдова
- США
- Мальта
- Бельгия
- Нидерланды
- Венгрия
- Катар
- ОАЭ
Основной список стран зеленой зоны
- Австрия
- Румыния
- Армения
- Португалия
- Великобритания
- Грузия
- Хорватия
- Швейцария
- Албания
- Россия
- Греция
- Канада
- Италия
- Болгария
Напомним, ранее Минздрав обновил списки стран красной и зеленой зоны 19 сентября. На тот момент в красном листе находилось 47 государств.
По состоянию 25 сентября в Украине зафиксировано 191 671 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа Covid-19 диагностировали у 3 565 украинцев.
Тем временем в Кабмине выразили надежду, что до конца года будет завершено тестирование вакцин, после чего Европа будет открывать свои границы.