Украина изменила правила въезда: какие страны попали в красную и зеленую зоны

В зеленую зону попали Хорватия, Германия, Турция и Албания/ МОЗ

В пятницу, 25 сентября, Минздрав обновил список стран красной и зеленой эпидемиологической зон на фоне эпидемии Covid-19. По прибытию в Украину из стран красной зоны нужно проходить двухнедельную самоизоляцию или делать тест на коронавирус. После приезда из зеленой зоны выполнение данных требований не является обязательным.

Согласно опубликованному Министерством здравоохранения документу, в красной эпидемиологической зоне находятся США, Черногория, Израиль, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Аргентина, Испания, Франция, Бразилия, Молдова, Колумбия и ряд других государств.

В зеленой зоне – помимо Украины – Хорватия, Румыния, Индия, Армения, Китай, Германия, Турция, Албания и другие страны.

Основной список стран красной зоны

Израиль

Черногория

Испания

Чехия

Панама

Франция

Бразилия

Мальдивы

Молдова

США

Мальта

Бельгия

Нидерланды

Венгрия

Катар

ОАЭ

Основной список стран зеленой зоны

Австрия

Румыния

Армения

Португалия

Великобритания

Грузия

Хорватия

Швейцария

Албания

Россия

Греция

Канада

Италия

Болгария

Напомним, ранее Минздрав обновил списки стран красной и зеленой зоны 19 сентября. На тот момент в красном листе находилось 47 государств.

По состоянию 25 сентября в Украине зафиксировано 191 671 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа Covid-19 диагностировали у 3 565 украинцев.

Тем временем в Кабмине выразили надежду, что до конца года будет завершено тестирование вакцин, после чего Европа будет открывать свои границы.