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Украина изменила правила въезда: в Минздраве показали новый список красной и зеленой зон

30 августа 2020, 18:28

Список сократили на 8 государств.

Минздрав
Минздрав вносит изменения в списки каждые 7 дней / УНИАН

В воскресенье, 30 августа, украинский Минздрав обновил список стран красной и зеленой эпидемиологических зон согласно критериям распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Зеленую зону пополнили такие государства, как Бельгия, Казахстан и Индия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным Минздрава, в красную зону входят 57 мировых стран. В ней по-прежнему находятся такие страны, как Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и США.

Основной список стран красной зоны

  • Черногория
  • Албания
  • Израиль
  • Молдова
  • Испания
  • Румыния
  • США

В зеленую зону были добавлены Бельгия, Казахстан и Индия. Кроме того, в этой эпидемиологической зоне, согласно критериям Киева, находятся Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия, а также республика Беларусь. Всего в зеленой зоне 136 стран.

Основной список стран зеленой зоны

  • Бельгия
  • Казахстан
  • Индия
  • Египет
  • Турция
  • Болгария
  • Хорватия
  • Грузия
  • Россия
  • Франция
  • Польша
  • Греция
  • Германия
  • Беларусь

Добавим, те лица, которые приезжают на территорию Украины из стран красной зоны, должны сдать тест на коронавирус или пройти 14-дневную самоизоляцию. После прибытия из стран зеленой зоны данные требования не являются обязательными.Читайте такжеКарантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограничения

Напомним, согласно решению Кабмина, Украина закрыла свои границы для иностранцев на период с 28 августа до 29 сентября. Решение связано с высоким уровнем распространения COVID-19.

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