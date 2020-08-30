Украина изменила правила въезда: в Минздраве показали новый список красной и зеленой зон

Минздрав вносит изменения в списки каждые 7 дней / УНИАН

В воскресенье, 30 августа, украинский Минздрав обновил список стран красной и зеленой эпидемиологических зон согласно критериям распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Зеленую зону пополнили такие государства, как Бельгия, Казахстан и Индия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным Минздрава, в красную зону входят 57 мировых стран. В ней по-прежнему находятся такие страны, как Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и США.

Основной список стран красной зоны

Черногория

Албания

Израиль

Молдова

Испания

Румыния

США

В зеленую зону были добавлены Бельгия, Казахстан и Индия. Кроме того, в этой эпидемиологической зоне, согласно критериям Киева, находятся Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия, а также республика Беларусь. Всего в зеленой зоне 136 стран.

Основной список стран зеленой зоны

Бельгия

Казахстан

Индия

Египет

Турция

Болгария

Хорватия

Грузия

Россия

Франция

Польша

Греция

Германия

Беларусь

Добавим, те лица, которые приезжают на территорию Украины из стран красной зоны, должны сдать тест на коронавирус или пройти 14-дневную самоизоляцию. После прибытия из стран зеленой зоны данные требования не являются обязательными.Читайте такжеКарантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограничения

Напомним, согласно решению Кабмина, Украина закрыла свои границы для иностранцев на период с 28 августа до 29 сентября. Решение связано с высоким уровнем распространения COVID-19.