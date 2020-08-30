Украина изменила правила въезда: в Минздраве показали новый список красной и зеленой зон

Список сократили на 8 государств.
В воскресенье, 30 августа, украинский Минздрав обновил список стран красной и зеленой эпидемиологических зон согласно критериям распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Зеленую зону пополнили такие государства, как Бельгия, Казахстан и Индия.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Согласно данным Минздрава, в красную зону входят 57 мировых стран. В ней по-прежнему находятся такие страны, как Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и США.
Основной список стран красной зоны
- Черногория
- Албания
- Израиль
- Молдова
- Испания
- Румыния
- США
В зеленую зону были добавлены Бельгия, Казахстан и Индия. Кроме того, в этой эпидемиологической зоне, согласно критериям Киева, находятся Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия, а также республика Беларусь. Всего в зеленой зоне 136 стран.
Основной список стран зеленой зоны
- Бельгия
- Казахстан
- Индия
- Египет
- Турция
- Болгария
- Хорватия
- Грузия
- Россия
- Франция
- Польша
- Греция
- Германия
- Беларусь
Добавим, те лица, которые приезжают на территорию Украины из стран красной зоны, должны сдать тест на коронавирус или пройти 14-дневную самоизоляцию. После прибытия из стран зеленой зоны данные требования не являются обязательными.Читайте такжеКарантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограничения
Напомним, согласно решению Кабмина, Украина закрыла свои границы для иностранцев на период с 28 августа до 29 сентября. Решение связано с высоким уровнем распространения COVID-19.