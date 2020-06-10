Карантин в Украине дал очень плохой результат – вирусолог

В Украине карантин дал очень плохой результат, считает вирусолог / УНИАН

Вирусолог Надежда Жолобак сообщила, что карантин в Украине, введенный для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, дал очень плохой результат.

Если человек долго сидит в закрытом помещении изолированный, выходя в общество, он теряет способность реагировать на раздражители общества, рассказала эксперт в интервью Ukrlife.TV.

По ее словам, тогда человек становится более восприимчивым. Жолобак добавила, что изоляция создала условия для того, чтобы люди больше болели.

"…он (человек – Ред.) не может жить вне общества, он сформирован этим обществом, и только находясь в обществе, общаясь с людьми, получая постоянно… вливание нового генетического материала, то есть и при приеме пищи, и при общении… (в таком случае – Ред.) нормально функционирует иммунная система… изоляция дала очень плохой результат…", – сказала собеседница.

Напомним, карантин в Украине из-за Covid-19 ввели с 12 марта. Потом власти продлили ограничительные меры и решили смягчать их в несколько этапов. С 22 мая карантин в украинском государстве стал адаптивным, то есть местные власти сами решают, смягчать ограничительные меры или нет.