Коронавирус в Украине 3 июня: больных стало почти на полтысячи больше

В Украине коронавирус продолжает уносить жизни / GettyImages

В Украине по состоянию на утро среды, 3 июня, китайский коронавирус Covid-19 нашли у 24 тысяч 822 человек.

За сутки вирус диагностировали у 483 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, из-за Covid-19 скончались еще восемь человек, а 362 человека выздоровели.

Коронавирус в Украине – статистика на 3 июня:

Всего заболели 24 тысячи 822 человека;

Всего выздоровели 10 тысяч 439 человек;

Всего умерли 735 человек.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 2 июня диагностировали у 24 тысяч 340 человек, выздоровели 10 тысяч 78 человек, а скончались 727 инфицированных. За сутки вирус нашли у 328 человек.