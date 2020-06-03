УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине 3 июня: больных стало почти на полтысячи больше

3 июня 2020, 08:47

Из-за вируса скончались еще восемь человек, сообщили в Минздраве.

В Украине коронавирус продолжает уносить жизни – Украина коронавирус
В Украине коронавирус продолжает уносить жизни / GettyImages

В Украине по состоянию на утро среды, 3 июня, китайский коронавирус Covid-19 нашли у 24 тысяч 822 человек.

За сутки вирус диагностировали у 483 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, из-за Covid-19 скончались еще восемь человек, а 362 человека выздоровели.

Коронавирус в Украине – статистика на 3 июня:

  • Всего заболели 24 тысячи 822 человека;
  • Всего выздоровели 10 тысяч 439 человек;
  • Всего умерли 735 человек.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 2 июня диагностировали у 24 тысяч 340 человек, выздоровели 10 тысяч 78 человек, а скончались 727 инфицированных. За сутки вирус нашли у 328 человек.

Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 3 июня: больных стало почти на полтысячи больше». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:41
Ситуация в США накаляется: в район Вашингтона введены войска для подавления протестов
09:38
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 3 июня Видео
09:10
В Украине вводят в оборот новую монету: как она выглядит Видео
08:47
Коронавирус в Украине 3 июня: больных стало почти на полтысячи больше
08:41
Феномен Партии Шария: почему растет рейтинг и шансы на прохождение в Раду
08:37
Ученый нашел способ замедлить распространение COVID-19 в общественных местах
08:35
Десакрализация, или Как на наших глазах умирает вера в "прекрасный Запад" мнение Видео
08:24
Погода в Украине в июне 2020: синоптик сказал, когда перевалит за +30 Видео
07:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июня: кого ждет ночь любви, а кого - ссора
07:34
Еще одна страна Европы официально объявила о победе над COVID-19
07:09
Звезда Квартала топлес взбудоражила откровенными фото Фото
06:56
Развал США и два президента: к чему приведут беспорядки в Америке мнение
06:27
Мы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фото Фото
05:55
Температура зашкалит: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящее лето Видео
05:21
Будут мучать всю жизнь: ученые рассказали о жутких последствиях коронавируса для организма
04:40
С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки Фото
04:10
Прочитай меня по цвету волос: о чем говорит и на что влияет цвет волос
03:29
Ученые выяснили, как решить проблемы с бессонницей
03:00
Ученые рассказали, помогает ли медицинская маска от COVID-19
02:23
Коронавирус отступает: эксперт рассказал о неожиданном открытии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять