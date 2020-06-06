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В каких областях ждать скачка заболеваемости COVID-19: в НАН дали прогноз

6 июня 2020, 15:24

Ученые прогнозируют уменьшение заболеваемости коронавирусом в Украине.

Пациент, Коронавирус
Ученые прогнозируют уменьшение заболеваемости COVID-19 / Reuters

В ряде регионов Украины существует вероятность роста числа заболевших коронавирусом, заявил вице-президент Национальной академии наук Анатолий Загородний.

Как рассказал он в интервью Obozrevatel.com, пик заболеваемости коронавирусом в Украине пришелся на первую декаду мая, а потом наблюдалось заметное уменьшение и небольшой рост.

Вместе с тем он прогнозирует уменьшение заболеваемости коронавирусом в Украине или выход на плато.

В то же время он подчеркнул, что рост числа новых заболевших является следствием активного тестирования.

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"Киев, в лучшем случае, в течение следующей недели выходит на какое-то плато. В Киевской области можно ожидать уменьшения заболеваний, в Черновицкой пойдет очень медленный спад. На Закарпатье ситуация выглядит несколько лучше, а вот в Ровенской можно ожидать роста. Волынь выходит на плато, по Львовщине прогнозируем рост. На Полтавщине все хорошо — там количество новых заболеваний уменьшается, в Ивано-Франковской увеличивается. В Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях — что-то похожее на плато. Тернопольщина в целом выглядит благополучнее, небольшой рост может быть на Кировоградщине", — добавил Загородний.

Напомним, ранее эпидемиолог Екатериана Сояк заявила о том, что коллективный иммунитет на уровне 60% снизит опасность коронавирусной инфекции.

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