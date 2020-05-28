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В Минздраве спрогнозировали, когда коронавирус перестанет "косить" украинцев

28 мая 2020, 09:00

Ситуация с заболеваемостью Covid-19 зависит от того, имеет ли вирус сезонность, отметил Ляшко.

В Минздраве спрогнозировали, что статистика по коронавирусу в Украине может стать нулевой в июне – Украина коронавирус
Статистика по коронавирусу в Украине может стать нулевой в июне, спрогнозировали в Минздраве / УНИАН

Главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нулевая статистика заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19 в Украине может быть зафиксирована в июне.

В нашей стране могут перестать фиксировать новые случаи коронавируса 22 июня, рассказал замминистра в эфире одного из телеканалов.

По словам Ляшко, очень много будет зависеть от того, имеет ли Covid-19 сезонность.

"…сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад…", – отметил он.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пикаНапомним, коронавирус в Украине по состоянию на 27 мая диагностировали у 21 тысячи 905 человек, скончались 658 заболевших, а выздоровели – 7 тысяч 995. За сутки вирус нашли у 321 человека.

Виктор Ляшко коронавирус в Украине Минздрав
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