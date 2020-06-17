Коронавирус в Украине на сегодня: установлен новый антирекорд

В Украине коронавирус поставил новый антирекорд / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 по состоянию на утро среды, 17 июня, диагностировали еще у сотен пациентов – общее количество инфицированных пересекло психологическую отметку в 33 тысячи человек.

Всего коронавирус в Украине нашли у 33 тысяч 234 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, за сутки вирус нашли у 758 человек, выздоровели 415 инфицированных, а скончался 31 пациент.

Напомним, по состоянию на утро 16 июня Covid-19 в Украине нашли у 32 тысяч 476 человек, выздоровели 14 тысяч 528 человек, а умерли 912 инфицированных. За сутки вирус диагностировали у 666 человек.