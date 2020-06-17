Коронавирус в Украине на сегодня: установлены новые антирекорды

В нашей стране из-за Covid-19 скончались еще десятки человек.
В Украине китайский коронавирус Covid-19 по состоянию на утро среды, 17 июня, диагностировали еще у сотен пациентов – общее количество инфицированных пересекло психологическую отметку в 33 тысячи человек.
Всего коронавирус в Украине диагностирован у 33 тысяч 234 человек, говорится на странице Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.
По его данным, за сутки вирус нашли у 758 человек – это новый суточный антирекорд, выздоровели 415 инфицированных, а скончался 31 пациент.
Коронавирус в Украине 17 июня:
- Всего заболели 33 тысячи 234 человека, в частности, 2 тысячи 445 детей и 5 тысяч 650 медиков (+758);
- Всего выздоровели 14 тысяч 943 человека (+415);
- Всего скончались 943 пациента (+31).
Covid-19 в Украине на сегодня – в каких областях сколько больных и выздоровевших:
- Винницкая обл. – 1 500 (915 выздоровели);
- Волынская обл. – 1 554 (490 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 1 012 (726 выздоровели);
- Донецкая обл. – 338 (130 выздоровели);
- Житомирская обл. – 1 147 (574 выздоровели);
- Закарпатская обл. – 1 808 (745 выздоровели);
- Запорожская обл. – 538 (366 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 1 849 (1 044 выздоровели);
- Киев – 4 026 (1 230 выздоровели);
- Киевская обл. – 2 078 (867 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 592 (493 выздоровели);
- Луганская обл. – 66 (42 выздоровели);
- Львовская обл. – 3 227 (644 выздоровели);
- Николаевская обл. – 323 (217 выздоровели);
- Одесская обл. – 1 158 (426 выздоровели);
- Полтавская обл. – 281 (259 выздоровели);
- Ровенская обл. – 2 499 (1 379 выздоровели);
- Сумская обл. – 230 (169 выздоровели);
- Тернопольская обл. – 1 510 (1 033 выздоровели);
- Харьковская обл. – 1 652 (774 выздоровели);
- Херсонская обл. – 183 (174 выздоровели);
- Хмельницкая обл. – 577 (435 выздоровели);
- Черкасская обл. – 564 (369 выздоровели);
- Черновицкая обл. – 4 082 (1 328 выздоровели);
- Черниговская обл. – 440 (107 выздоровели).
Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пикаНапомним, по состоянию на утро 16 июня Covid-19 в Украине нашли у 32 тысяч 476 человек, выздоровели 14 тысяч 528 пациентов, а умерли 912 инфицированных. За сутки вирус диагностировали у 666 человек.