Коронавирус в Украине на сегодня: установлены новые антирекорды

В Украине коронавирус поставил новые антирекорды / УНИАН

В Украине китайский коронавирус Covid-19 по состоянию на утро среды, 17 июня, диагностировали еще у сотен пациентов – общее количество инфицированных пересекло психологическую отметку в 33 тысячи человек.

Всего коронавирус в Украине диагностирован у 33 тысяч 234 человек, говорится на странице Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

По его данным, за сутки вирус нашли у 758 человек – это новый суточный антирекорд, выздоровели 415 инфицированных, а скончался 31 пациент.

Коронавирус в Украине 17 июня:

Всего заболели 33 тысячи 234 человека, в частности, 2 тысячи 445 детей и 5 тысяч 650 медиков (+758);

Всего выздоровели 14 тысяч 943 человека (+415);

Всего скончались 943 пациента (+31).

Covid-19 в Украине на сегодня – в каких областях сколько больных и выздоровевших:

Винницкая обл. – 1 500 (915 выздоровели);

Волынская обл. – 1 554 (490 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 1 012 (726 выздоровели);

Донецкая обл. – 338 (130 выздоровели);

Житомирская обл. – 1 147 (574 выздоровели);

Закарпатская обл. – 1 808 (745 выздоровели);

Запорожская обл. – 538 (366 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 1 849 (1 044 выздоровели);

Киев – 4 026 (1 230 выздоровели);

Киевская обл. – 2 078 (867 выздоровели);

Кировоградская обл. – 592 (493 выздоровели);

Луганская обл. – 66 (42 выздоровели);

Львовская обл. – 3 227 (644 выздоровели);

Николаевская обл. – 323 (217 выздоровели);

Одесская обл. – 1 158 (426 выздоровели);

Полтавская обл. – 281 (259 выздоровели);

Ровенская обл. – 2 499 (1 379 выздоровели);

Сумская обл. – 230 (169 выздоровели);

Тернопольская обл. – 1 510 (1 033 выздоровели);

Харьковская обл. – 1 652 (774 выздоровели);

Херсонская обл. – 183 (174 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 577 (435 выздоровели);

Черкасская обл. – 564 (369 выздоровели);

Черновицкая обл. – 4 082 (1 328 выздоровели);

Черниговская обл. – 440 (107 выздоровели).

В Украине коронавирус поставил новые антирекорды / facebook.com/phc.org.ua

Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пикаНапомним, по состоянию на утро 16 июня Covid-19 в Украине нашли у 32 тысяч 476 человек, выздоровели 14 тысяч 528 пациентов, а умерли 912 инфицированных. За сутки вирус диагностировали у 666 человек.