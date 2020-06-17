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Коронавирус в Украине на сегодня: установлены новые антирекорды

17 июня 2020, 09:05

В нашей стране из-за Covid-19 скончались еще десятки человек.

В Украине вирус поставил новые антирекорды – Украина коронавирус сегодня
В Украине коронавирус поставил новые антирекорды / УНИАН

В Украине китайский коронавирус Covid-19 по состоянию на утро среды, 17 июня, диагностировали еще у сотен пациентов – общее количество инфицированных пересекло психологическую отметку в 33 тысячи человек.

Всего коронавирус в Украине диагностирован у 33 тысяч 234 человек, говорится на странице Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

По его данным, за сутки вирус нашли у 758 человек – это новый суточный антирекорд, выздоровели 415 инфицированных, а скончался 31 пациент.

Коронавирус в Украине 17 июня:

  • Всего заболели 33 тысячи 234 человека, в частности, 2 тысячи 445 детей и 5 тысяч 650 медиков (+758);
  • Всего выздоровели 14 тысяч 943 человека (+415);
  • Всего скончались 943 пациента (+31).

Covid-19 в Украине на сегодня – в каких областях сколько больных и выздоровевших:

  • Винницкая обл. – 1 500 (915 выздоровели);
  • Волынская обл. – 1 554 (490 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 1 012 (726 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 338 (130 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 1 147 (574 выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 1 808 (745 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 538 (366 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 1 849 (1 044 выздоровели);
  • Киев – 4 026 (1 230 выздоровели);
  • Киевская обл. – 2 078 (867 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 592 (493 выздоровели);
  • Луганская обл. – 66 (42 выздоровели);
  • Львовская обл. – 3 227 (644 выздоровели);
  • Николаевская обл. – 323 (217 выздоровели);
  • Одесская обл. – 1 158 (426 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 281 (259 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 2 499 (1 379 выздоровели);
  • Сумская обл. – 230 (169 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 1 510 (1 033 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 1 652 (774 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 183 (174 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 577 (435 выздоровели);
  • Черкасская обл. – 564 (369 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 4 082 (1 328 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 440 (107 выздоровели).
В Украине вирус поставил новые антирекорды – Украина коронавирус сегодня
В Украине коронавирус поставил новые антирекорды / facebook.com/phc.org.ua

Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пикаНапомним, по состоянию на утро 16 июня Covid-19 в Украине нашли у 32 тысяч 476 человек, выздоровели 14 тысяч 528 пациентов, а умерли 912 инфицированных. За сутки вирус диагностировали у 666 человек.

коронавирус в Украине МОЗ
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