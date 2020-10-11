Украина не контролирует ситуацию с Covid-19: врач сделал прогноз

В Украине будет расти число заражений Covid-19 - врач/ УНИАН

Процессы распространения и сдерживания эпидемии Covid-19 в Украине больше не подконтрольны государству. Причем вернуть под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране вряд ли удастся.

Об этом рассказал врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский в комментарии ТСН.

По его словам, Covid-19 в стране не контролируется, а введение жестких противоэпидемиологических мер поспособствует лишь ухудшению ситуации.

"Ситуация с коронавирусом развивается по какому-то своему, никем и ничем не контролируемому сценарию. По моему мнению, она вышла из-под контроля. Жесткий карантин, о котором говорят, сделает еще хуже", - считает врач.

Также он полагает, что на территории Украины будет увеличиваться количество заболевших коронавирусной инфекции до тех пор, пока коронавирусом не переболеет критическая масса людей.

Кроме того, Сильковский добавил, что данная ситуация не является катастрофической, однако осенью людям сложнее переносить Covid-19, чем в летнюю пору года. Избежать такой ситуации можно было бы при условии реализации мероприятий мягких ограничений, причем в самом начале эпидемии.

"Тогда критическая масса больных переболела бы в теплое время года, и мы получили бы немного лучшие результаты в конце. А теперь результаты будут хуже . Потому что болеть, когда холодно, сыро и наслаиваются другие болезни, – всегда хуже, чем летом", – подчеркнул врач.Читайте такжеЭпидемиолог спрогнозировал, когда пандемия коронавируса утихнет

Коронавирус в Украине