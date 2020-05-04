Украину ждет пик заболевания коронавирусом: ученые дали тревожный прогноз

Украину накроет вторая волна коронавируса / УНИАН

В Украине на краткосрочном временном горизонте (до одной недели) наиболее вероятным является продолжение линейного характера распространения коронавируса с отдельными "всплесками".

Как говорится в исследовании Мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие при КПИ имени Сикорского, на среднесрочном временном горизонте (до конца августа 2020 года) к третьей декаде мая 2020 года наиболее вероятным будет нарастание пандемии с переменным характером (линейный рост может временно переходить в экспоненциальний и наоборот).

Это объясняется худшим в Европе соблюдением режима карантина (мобильность автомобильного и пешего передвижения в Украине в 1.5-3 раза выше, чем в странах Европы), самым низким в Европе процентом проведенных тестов на коронавирус (в 3,5-8 раз ниже, чем в Европе), одним из самых высоких в Европе процентом инфицированных врачей (19,1% от общего количества больных) и некоторыми другими неблагоприятными факторами.

Ежедневное число заболевания коронавирусом в Украине / wdc.org.ua

В исследовании говориться о том, что медленное угасание пандемии коронавируса может происходить в течение самой теплой поры года в Украине, с конца мая до конца августа 2020 года, по мере постепенного приобретения населением коллективного иммунитета, улучшением работы системы здравоохранения, повышением социальной ответственности и сознания населения.

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В то же время в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов не исключено появление второй волны пандемии, предупредили ученые.

Прогноз количества заболеваний коронавирусом в Украине / wdc.org.ua

Напомним, в Украине зарегистрирован 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего выздоровели 1 тыс. 619 человек, летальных случаев - 303.